Para los empresarios la preocupación no solo está en mejorar los niveles de conciencia de la moda sostenible con productos de calidad, sino también en crear y mantener un diseño de confección de prendas que sea diferencial, atractivo y llamativo, fortaleciéndolo con acciones de mercadeo para impactar la conciencia del consumidor, resaltando los beneficios, como los cambios ambientales del planeta y la conciencia social de prácticas de empleo justas.

Sin embargo, innovar en este tipo de productos también genera dificultades, que se presentan, en su mayoría, en la comercialización. El primero de ellos recae sobre el poco nivel de consciencia de los consumidores frente a los efectos de la industria de moda rápida; la segunda está asociada a las costumbres consumistas, a las que las empresas emergentes de moda sostenible tienen que enfrentarse con grandes empresas que cuentan con ventajas en términos de demanda y oferta; y la tercera es no lograr evidenciar el esfuerzo empleado en una prenda de moda sostenible versus una prenda de ‘fast fashion’.

Asimismo, buscan generar un cambio hacia el cuidado del medio ambiente mediante una tendencia de consumo a largo plazo que tiene como diferencial los insumos, procesos, recursos, confección y diseño, sin dejar atrás el estilo. No solo es ropa o un movimiento de moda sostenible para ofrecer un producto de calidad, exclusivo y artístico; sino una manera en la que los consumidores pueden darle un uso consciente a estos elementos al entender las decisiones de compra, los problemas ambientales y sociales del planeta. Por eso crean prendas con historia y significado.

Las motivaciones de los empresarios para fabricar y comercializar prendas de vestir sostenibles y pertenecer a la industria de la moda sostenible parten, principalmente, de generar buenas costumbres que aporten a un cambio social, contribuyendo a que futuras generaciones tengan ideas conscientes sobre las condiciones laborales actuales, la generación de empleo y la importancia de no minimizar problemáticas sociales.

¿Qué opinan los consumidores?

La investigación también reveló cuáles son las motivaciones simbólicas de los consumidores para adquirir y usar prendas sostenibles. La primera motivación consiste en que la prenda de vestir sea producida por una empresa con buena reputación y que trabajaba moralmente; la segunda se relaciona con su ideal de contribuir a mejorar la sociedad y el planeta mediante el consumo de ropa sostenible; finalmente, toma gran fuerza el hecho de conocer programas de reciclaje para prendas de ropa creados por organizaciones y/o compañías.

Sin embargo, muestran un gran desconocimiento en el tema, desde no saber en dónde comprar este tipo de prendas, dónde obtener información acerca de ropa sostenible y sus materiales, hasta no saber cómo leer y entender las etiquetas de lavado y cuidado de una prenda. Lo que sí ha mostrado un gran avance es la decisión de compra teniendo en cuenta que la producción de la prenda no haya estado involucrada en la matanza innecesaria de animales. Un dato adicional: las prendas de mayor demanda dependen del contexto socioeconómico de las personas.

El docente del Politécnico Grancolombiano concluye que: “la comercialización y consumo sostenible en la industria de prendas de vestir debe focalizarse en mejorar los niveles de conocimiento de la tendencia de moda lenta, moda sostenible o moda consciente. Así se podrá aumentar la conciencia de las ventajas y beneficios de la moda sostenible, para posteriormente trabajar los atributos de los productos, calidad y beneficios dirigidos al medio ambiente y a condiciones sociales justas”.