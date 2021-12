Navidad saludable: recomendaciones para cuidar su salud intestinal en diciembre

En diciembre es común consumir alimentos altos en grasas y azúcares que pueden afectar el equilibrio intestinal y generar malestares. Santos explica que generalmente, en enero y febrero, los pacientes suelen ir al médico por sintomatología como hinchazón estomacal, dolor abdominal, diarrea y vomito. Esto puede ocurrir, porque durante las fiestas decembrinas, no le dieron al cuerpo los nutrientes necesarios para ayudar a mantener el equilibrio intestinal y se puede presentar una reducción de microorganismos benéficos en su microbiota.

Ya llega la navidad y este año viene recargada con la reactivación económica de todos los sectores. Si bien, esta anhelada fiesta es para compartir con los seres queridos y disfrutar de las tradiciones, no se debe descuidar la alimentación saludable y equilibrada que se convirtió en un hábito a lo largo del año.

Enfermedades intestinales más frecuentes

Santos explica que en diciembre se pueden presentar con mayor frecuencia, estos tipos de enfermedades intestinales: intoxicación, indigestión y en algunos casos, eventos de diarrea del viajero.

Las intoxicaciones se dan por el consumo de alimentos con patógenos intestinales, que producen toxinas, desencadenando síntomas como fiebre, náuseas, vómito y diarrea, y en los casos más graves, incluso hospitalizaciones.

Por otro lado, asociado a las festividades, se presentan excesos de comida, grasas, alcohol, etc, que terminan generando indigestión. En este caso se presenta alteración en la calidad de la microbiota, que provoca malestar intestinal. No se presenta fiebre, porque no hay infección, pero sí se afecta la microbiota intestinal por sobrecarga de alimentos. Todo en exceso es perjudicial, el aumento de grasas, carbohidratos, alcohol o azúcar desequilibra la microbiota y afecta la salud en general.

Finalmente, por el aumento de turismo en vacaciones, se suelen presentar casos como la diarrea del viajero. Las personas pueden contraer la diarrea del viajero cuando visitan lugares en donde el agua no es limpia o no hay una manipulación segura de los alimentos, por lo que se ingieren alimentos o agua contaminada. Esto suele ocasionar diarrea y cólicos abdominales, pero en la mayoría de los casos, no es grave ni duradera.