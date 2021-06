“Es importante que los padres y los hijos creen estrategias para asistir a las clases en medio de la incertidumbre”, Clara Arévalo, pedagoga.

“Una de las claves para facilitar la concentración es trabajar en cortos periodos de tiempo”, Liliana Rodríguez, pedagoga infantil.

Las recomendaciones

Los expertos en Educación de Maple Bear, con base en el estudio que realizaron, ofrecen las siguientes recomendaciones para volver a despertar el interés de los niños y niñas por las clases, tanto en el entorno virtual como presencial.

1.

Ayúdeles a entender la importancia de la educación: hable con tranquilidad y, de acuerdo con su nivel de desarrollo, acerca de “por qué tenemos que hacer esto”, sin amenazas.

2.

Diseñe una estrategia eficiente: aplique el sistema “primero hacemos esto y luego esto otro”: “primero completa sus tareas (bien hechas, claro) y luego puede ... (algo que el niño quiera hacer)”. O bien, “primero, trabaje por 15 minutos, luego tome un descanso para brincar/comer algo/ver pantallas durante 5 minutos; luego otros 15 minutos de trabajo con mi ayuda”.

Recuerde que cuanto más joven es el niño, menor es el tiempo en que puede concentrarse en una sola tarea. Es muy importante respetar eso al planificar actividades del día.

3.

Sugiera programar una sesión de trabajo virtual conjunta con algún compañero. La colaboración no es hacer trampa, es aprender acompañado.

4.

Anticipe las transiciones a los periodos de trabajo escolar con tiempo. Muéstrele la agenda del día y utilice un lenguaje positivo. Por ejemplo: “en cinco minutos es hora de hacer la tarea, después podemos salir a dar un paseo/ir en bici/etc.” Use una agenda física con dibujos que le permita al niño visualizar la rutina diaria, los tiempos y actividades. Puede ser tan sencillo como una cartulina pegada en la pared.

5.

Dé un tiempo de espera. Si el niño no coopera, algo pasa con él/ella; no importa que tan ilógica o impulsivamente esté actuando, valide lo que está pensando, haciendo y sintiendo. Usar preguntas equivalentes a “¿por qué está siendo tan terca?” no resultará efectivo, ya que no le dará una respuesta lógica. Al contrario, reconozca sus sentimientos y empatice con ellos. “No quiere hacer su tarea ahora. Ya veo”.

Luego espere e intente entender las razones. Nuevamente, puede preguntarle cómo se siente con relación a la clase o tarea; si cree que es bueno para él o ella y qué sugiere para hacer sus deberes más fácilmente o de mejor manera. Manténgase firme en sus límites, pero con calma. No utilice amenazas, ni castigos. En lugar de eso, sea comprensivo y utilice ejemplos. “Todos necesitamos una buena educación. Empecemos a hacer la tarea juntos. ¿Qué cree que puede hacer primero?”.

6.

Dé opciones. Esta es una gran táctica; claro, las opciones le deben funcionar a usted también. “Ya casi es hora de hacer la tarea. ¿Quiere sentarse en la mesa del comedor o en su mesa?” O también “¿Quiere hacerla sola o quiere trabajar con algún amigo-a?”.

Es muy importante entender que eso no implica un soborno tipo “si hace esto, le doy un helado”.

El soborno con recompensa enseña la lección equivocada. Esto se trata de darle un poco de control y permitirle tomar ciertas decisiones acordes a su nivel de desarrollo. También es importante no hacer las cosas a la fuerza; agarrar al niño del brazo y llevarlo al escritorio tampoco está enseñando la lección correcta.

Recuerde que lo importante es que los niños y niñas aprendan y no que simplemente cumplan con sus clases.