$!¡No pierda su independencia!

“La pandemia por COVID-19 desata muchos miedos, pero es importante no perder la independencia emocional: descargar la resolución de nuestros temores en la pareja, familiares y amigos no solo los sobrecarga a ellos, sino que cada día hace mella en nuestra autoestima, enviando al cerebro el mensaje de que no podemos hacer nada por nosotros mismos”, explica la psicóloga Alicia Campo.