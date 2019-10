Primeramente, verifiqué en varias páginas de pasajes para conseguir la oferta de tiquetes mas baratos y de este modo poder hacer un viaje más accesible y económico.

Revisé los hoteles en busca de una verdadera joya, que pude encontrar una vez dispuesta a romper con todos los estereotipos de viajes a Cancún que podría haber imaginado en mi vida. Por tal motivo conseguí hospedarme en Desire Resort, un resort donde todo está permitido para la gente que está predispuesta a pasarla bien (incluyendo topless).

1. Resorts y hoteles es lo mismo

Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo en la fiesta de relanzamiento, me di cuenta: ‘estoy sola en un país extranjero’. Tengo acceso a un buffet de comida que no tuve que preparar. Puedo hacer lo que yo quiera. Me sentí libre. Y ese era el punto.

Para mí, mientras daba la bienvenida a la maternidad, asumí que significaba que ciertas cosas estaban fuera de mi vida para siempre. El Resort me recordó que no hay ninguna razón por la que no pueda ir sola a un país extranjero, que no pueda ser la mujer sexy, independiente, que prueba lo que solía ser.

La sensación fue la misma que sentí la primera vez que fui a un campamento de verano cuando era niña y me dieron permiso para caminar un kilómetro por el camino del campamento hasta la tienda general con mis compañeros de literas. Tenía libertad, incluido el derecho a quedarme despierta toda la noche y comer lo que quisiera del servicio de habitaciones. Estaba ansiosa por la libertad.

2. ¿A quién le importaba una aventura?

A medida que avanzaba la noche comencé a ver a mis nuevos amigos como compañeros en el crimen. En la fiesta vi a una mujer con un vestido rojo y comencé a correr el rumor de que su atuendo había sido elegido para protestar por el rediseño del hotel de Karim Rashid. No era cierto, pero fue muy gracioso, especialmente cuando el rumor regresó a la mujer. Al final de la noche, estos nuevos amigos sabían más de mí que los amigos que había conocido durante años en casa.

3. ¿El Resort es cursi?

Sí, pero ese es exactamente el punto. Lo que no me había dado cuenta apenas una semana antes, cuando estaba comprando ropa interior en línea para tratar de satisfacer las expectativas de la sociedad de ser sexy, las personas eran de todas las edades, formas y tamaños y vinieron para arrojar expectativas y simplemente disfrutar el momento.

“Este es el único lugar donde me siento aceptado”, me dijo un hombre mientras observaba alegremente a un grupo cercano sorbiendo tiros ‘mojados’. “En todas partes la gente me veía como un hombre gordo en la playa. Aquí, en realidad les importa quién soy”.

Su honestidad y vulnerabilidad me hicieron sentir despreocupada por lo que había asumido que sería la tentación y me determinó hablar realmente con la gente, en lugar de solo esperar que la gente hablara conmigo.

Había una pareja que había estado casada durante 30 años y que venía dos veces al año; la enfermera de oncología pediátrica que va al gimnasio a las 5 a.m. todos los días para estar en forma, los veinteañeros que decidieron venir como una despedida de soltera...

Al final de mis tres días, incluso me invitaron a un grupo privado de Facebook para la “gente de la fiesta” del complejo, una verdadera señal de mi éxito social. Todavía tengo una cadena de texto con los amigos que hice. Pero, sobre todo, me siento más cómoda en mi propia piel y en mi propia vida, sabiendo que hay un lugar en México donde puedo escapar de las responsabilidades cotidianas, aunque solo sea por un largo fin de semana.