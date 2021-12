Nuestra Memoria: Los agüeros de Fin de Año

En las calles de Santander, Colombia y el mundo, hay quienes creen que los agüeros de fin de año son solo formas divertidas de despedir el año. Pero también hay quienes no se pierden ninguno de estos ‘rituales’ esperando un mejor año.

Agüeros

12 uvas

El amor, la salud, el trabajo y la prosperidad son los deseos por los que más apuestan quienes se comen una uva a las 12 de la noche del 31 de diciembre. Mientras algunos dicen que solo hace parte de la cena de fin de año, otros lo hacen con la esperanza de que cada deseo se cumpla para el año siguiente.

¡A correr con la maleta!

Ver la gente corriendo con la maleta por la calle, justo a las 12 de la medianoche, es quizá el más ambicioso y cómico agüero. Puede hacerlo con una o más, llenas o vacías, solo o acompañado, el propósito es el mismo: que el próximo año esté lleno de viajes por el mundo.

El baño de las siete hierbas

Para alejar las malas energías, atraer buenas vibras y asegurar la prosperidad está el baño de las siete hierbas. “Si lo va a hacer tiene que ponerle fe”, o al menos eso afirman quienes venden estas hierbas a la salida de las plazas de la capital santandereana.

Las hierbas amargas son para el 31 de diciembre: romero, paico, altamisa, ajenjo, matricaria, verbena y anamú. Se deben hervir con agua y siete limones ‘machos’ cortados en cruz. Cuando esté preparado se deja enfriar por unos minutos y luego hay que irse a la ducha.

También hay uno para el 1 de enero, para que el proceso sea completo. Las hierbas dulces: manzanilla, hierbabuena, menta, albahaca, anís, sígueme y geranio; con siete cucharadas de azúcar y un poco de agua le garantizarán un año próspero y lleno de buenas vibras, al menos para quienes creen en este ritual.

Si es de familia numerosa puede comprar el ramo de $ 15.000 que le alcanza para 6 personas, sino puede llevar el de $ 7.000 para dos.

Un 2022 ‘buena papa’

Pelar papa y no para cocinarla, esa es otra de las costumbres decembrinas. Esta tradición sirve para prever la vida económica en el año entrante.

Para cumplir con este agüero debe pelar por completo una de las papas. A la segunda solo debe quitarle la mitad de la cáscara, y la última dejarla tal cual. Luego debe arrojarlas debajo de la cama.

Al llegar el año nuevo, debe ir y sacar la primera papa que toque, y según la papa que saque, tendrá una vida económica buena, mala o regular en el próximo año. Buena, si la papa que saca es la que está sin pelar; mala, si es la que está pelada, y regular si la primera papa que toca es la que está pelada hasta la mitad.

Plata en los bolsillos

Tener los bolsillos llenos de dinero cuando suenen las campanadas que anuncian el fin de año significa que no le hará falta el dinero. Las personas tienden a cumplir este ritual al que han sido fieles durante años, cúmplase o no sigue siendo una tradición que no pasará de moda pronto.

Podrá pasar todo el día con el dinero en el bolsillo, o simplemente ponerlo unos minutos antes de que sean las 12, lo importante es que reciba el año nuevo con dinero en el bolsillo, ¡la cantidad ya depende de usted!

Espigas

Las espigas de trigo generalmente se compran o regalan para la abundancia. Ya sea como adorno en la mesa o llevándola en la mano, lo importante es que no falte en la cena de navidad ni en la de fin de año. Además del poder para atraer cosas positivas y abundancia algunos creen que sirve para proteger la familia.

Esta costumbre inició hace 3 mil años, cuando el 21 de diciembre, en invierno en el hemisferio norte, se daban aguinaldos entre familiares y amigos. Fueron los españoles quienes trajeron esta tradición que se ha convertido en un infaltable.

Incienso

Antes que el reloj marque las 12:00 am del primero de enero, las personas encienden uno o más inciensos y esparcen su aroma alrededor de las viviendas. Esto con el fin de eliminar todas las malas energías que rodean cada hogar.

Ropa interior amarilla

Uno de los productos más vendidos en estas fiestas decembrinas es la ropa interior amarilla. El comercio de Bucaramanga se adorna de todo tipo de lencería de este color. Los colombianos la compran buscando la prosperidad que tanto anhelan.

Muchas personas también llevan ropa interior de color rojo, porque así, según sus creencias, conocerán un gran amor en el próximo año.