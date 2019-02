La novedad emociona. No es necesario ser un experto para saberlo: por experiencia, cada uno de nosotros podría decir algo al respecto. La novedad emociona. No es necesario ser un experto para saberlo: por experiencia, cada uno de nosotros podría decir algo al respecto. La novedad emociona. No es necesario ser un experto para saberlo: por experiencia, cada uno de nosotros podría decir algo al respecto. La novedad emociona. No es necesario ser un experto para saberlo: por experiencia, cada uno de nosotros podría decir algo al respecto.

Con la pareja sucede igual. Es normal que cuando se conoce a una persona, el deseo de compartir el mayor tiempo posible resulte avasallador y, en efecto, también es muy común que los primeros meses se organicen citas para estar juntos cada fin de semana.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo lo más sano, señalan los expertos, es continuar con la vida y establecer una rutina, no aburrida, pero sí estable, que le permita a cada uno seguir con sus proyectos individuales para los cuales se requiere pasar tiempo aparte.

“Carlos y yo estábamos todo el tiempo juntos”, explica Luisa. “Durante los tres años que duró nuestra relación si pasamos un fin de semana separados el uno del otro fue mucho. Creamos un negocio juntos y ambos lo administrábamos. Carlos parecía feliz, pero en un momento me empecé a sentir asfixiada”, señala Luisa.

Y no es que la relación fuera mal, de hecho cada uno respetaba la privacidad del otro... la poca que tenían.

“Simplemente me cansé. Y él me dijo que estaba cansado también. Nos fuimos de viaje cada uno por aparte y él conoció a alguien más. Ya no nos interesaba nada del otro. Para mí fue lo mejor”, concluye Luisa.

Los expertos aseguran que aquellas relaciones donde las parejas parecen “siameses” no son sanas, por mucho que lo parezca.