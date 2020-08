Playlist: Amando el rock

Podríamos pasar la cuarentena escuchando solo rock, y para cuando acabe todo solo habremos arañado la superficie del enorme catálogo que hay por escuchar.

Para celebrar la inagotable fuente de creatividad, temas, sonidos y estilos que tiene este género musical (una celebración que cae perfecto para quienes ya lo aman y quieren revivir sus mejores canciones, o para quienes apenas se van a aventurar a realmente a explorar su sonido por primera vez), hemos creado una playlist que no deja pasar ni una oportunidad de mostrarnos la grandeza del género.

¿Dónde está el romance y el amor? Está ahí presente, en algunas de las canciones más bellas jamás escritas como Something de los Beatles e incluso en la perturbadora canción de The Police, Every breath you take.

¿Y la tristeza, la desesperanza y la melancolía? También está ahí, en canciones como Paint it, black de los Stones o en la mezcla de psicodelia y grunge de Black hole sun, de Soundgarden.

¿La crítica social? Basta con escuchar las letras de Creedence Clearwater Revival, o el resumen del sentimiento de una generación en las letras de The Clash.

¿Esos himnos que se cantan en coro, entre desconocidos, en cualquier momento y lugar? No hay que buscar más allá de Livin’ on a prayer, de Bon Jovi, o incluso la nueva versión del himno a la victoria de Freddie Mercury, de la mano de Queen y Adam Lambert, You are the champions.

¿La emoción y la energía desenfrenada? Para esos momentos en los que queremos saltar y gritar hay música de sobra, desde la animada Saturday night’s alright de Elton John, pasando por Don’t stop me now de Queen, y llegando a la icónica Satisfaction de los Stones.

Y es que, después de escuchar los clásicos que están en esta playlist, ¿Cómo no amar el rock?