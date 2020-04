No deje que YouTube le mienta: el lofi hip-hop no es el único género musical que sirve para estudiar. En estos días de cuarentena puede escuchar tranquilamente el pop del momento sin sentirse que lo nuevo de Post Malone lo va a distraer de una lectura de ochenta páginas, o que la fantástica voz de Gregory Porter no va a ser suficiente motivación para enfrentarse a una hoja en blanco y empezar a escribir ese trabajo que tiene que entregar mañana.