La “playlist”

Nicolás Jiménez Blanco, comunicador social, experto en redes sociales y melómano por excelencia, les ofrece algunas canciones de su “playlist” para que goce decorando su casa:

Cantares de Navidad, de Rodolfo Aicardi y los Hispanos. “Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres, otros van llorando”... ¿quién no la ha escuchado. Póngase en la línea de los que van alegres con esta canción con tintes sociales que no puede faltar en esta época navideña. Si escucha un perrito ladrar, no se preocupe, es Rodolfo Aicardi que le encanta hacer este sonido en todas sus canciones. Ningún cachorro fue forzado a ladrar para estas canciones.

Las cuatro fiestas, de Diomedes Díaz y Juancho Rois. Si usted no es fanático del vallenato, encontrará que esta canción es inevitable y luego de estar ocupado u ocupada con la decoración navideña, verá que le resulta soportable. “Qué linda la fiesta es en un ocho de diciembre”... sí, el 8 de diciembre, día de bautizos y primeras comuniones, tendrá que escucharla de todos modos.

Festival en Guararé, de Alfredo Gutiérrez y Los Corraleros del Majagual. “Vamos, mi amorcito, que te llevaré al decimoquinto Festival en Guararé”. Seguramente han pasado ya muchos años del decimoquinto festival en Guararé, pero la realidad es que esta canción tiene una cadencia inolvidable en las épocas decembrinas y no puede faltar a la hora de decorar su árbol. Como dato curioso debe saber que el Festival de Guararé se celebra en septiembre, que Guararé está ubicada en Panamá y que este año se celebró la edición número 71, puesto que Alfredo Gutiérrez grabó la canción en 1962.

La bella, de Lisandro Meza. “Que me voy, que me voy que yo vine por ver no más kirirí kirirí kirirí caballito blanco vení pa’ca”. No cabe duda de que esta es una de las canciones más escuchadas de diciembre. Meza la lanzó en 1990 como parte de su álbum “Soy colombiano”. Es una canción muy particular, donde Meza compara a su bella esposa con un caimán.... paradojas de la música decembrina.

Adonay, de Rodolfo Aicardi y Los Hispanos. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué se casó Adonai? Protagonista de innumerables memes, Adonay es una canción inolvidable y una con las que más se divertirá decorando el árbol. Además, siempre surgen también otras preguntas, como qué significa la risa de Rodolfo en medio la canción y todos los sonidos que la convierten en casi una radionovela.

Bella es la Navidad, de Richie Ray y Bobby Cruz. En 1963, un par de salseros de origen puertorriqueño se convirtieron en parte de la aristocracia de la “salsa brava”: esos eran Richie Ray y Bobby Cruz. Al estar lejos de su tierra, puesto que el centro de la salsa de la época era Nueva York, la canción “Bella Navidad” se convirtió en un éxito instantáneo entre los nostálgicos latinos. Infaltable.

Navidad, de Rafael Orozco y el Binomio de Oro. “Navidad, la fiesta linda del año, también de mis desengaños”, bueno, no puede faltar una de las canciones insignes de la época cantada por uno de los grandes del folclor regional, Rafael Orozco. Una canción también con tinte social, para que ponga la estrella en el árbol de Navidad.