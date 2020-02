“Sonría y ría más a menudo: el cerebro no sabe la diferencia entre una sonrisa falsa y una sonrisa real. Si se sientes mal o nota que no has sonreído en mucho tiempo, sonría aunque no tenga un motivo. Cuanto más a menudo finja una sonrisa, más probable es que la sonrisa se convierta en un hábito más natural”, explica la coach ontológico Fernando Rendón. Getty/VANGUARDIA