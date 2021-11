En el nuevo análisis de Kantar, agencia líder en investigación de mercados, se muestra qué ha pasado con dos categorías que durante la pandemia tuvieron diferentes evoluciones y con esta nueva normalidad vemos que se dibuja un cambio en su consumo.

El distanciamiento social hizo que el consumo de Alimentos en el hogar creciera a los niveles más altos de la década, mientras que las Bebidas tuvieron impactos menos positivos.

A decir de Cecilia Alva, Client & New Business Director Latam de la División Worldpanel: “También hay que considerar la afectación que ha tenido el consumo fuera del hogar. Aunque las aperturas han sido paulatinas en la región, el nivel de ocasiones de comida OOH[ OOH = Out Of Home (fuera del hogar)] aún no se ha recuperado. Dos países que tuvieron menos aislamiento social, Brasil y México, están por debajo de la prepandemia, especialmente el primero”.

Además, se observa una situación económica más dura en 2021, la cual está impulsando una desaceleración en Alimentos y Bebidas, principalmente a través de las categorías prioritarias, ya que las “no esenciales” siguen estando por encima de los niveles anteriores a la crisis.

Haciendo un enfoque en el sector de bebidas, se observó que las gaseosas y las que están hechas a base de zumo empezaron a perder participación en el volumen desde antes que impactará la pandemia, esto se relaciona a que los consumidores están teniendo mayor conciencia de salud.

¿Cuál fue el canal que más contribuyó al crecimiento de Alimentos y Bebidas? Los mini supermercados/independientes fueron los que más contribuyeron impulsados por una mayor participación de estos canastos en las compras. Otro de los canales que también ayudó a estas categorías fue el Ecommerce el cual ya cuenta con 17 millones de usuarios para comprar Alimentos y Bebidas en Latinoamérica.