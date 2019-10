El plan con los amigos pintaba muy bien: pizza y algunas cervezas para ponerse al día luego de algunos meses sin verse.

Sin embargo, solo pasó una hora antes de que el novio de Adriana se apareciera “de casualidad” por el restaurante donde ella compartía con sus viejos amigos de la universidad.

“Sentí como si me estuviera ‘stalkeando’, fue realmente horrible. Mis amigos empezaron a tomarme del pelo y con razón, pero eso no evitó que se sentara conmigo y, para no discutir con él y dañarme la noche, lo dejé”, cuenta Adriana.

Y no dejó de sentirse incómoda toda la velada.

A Sebastián le ocurrió algo similar: “no habían pasado ni cinco minutos cuando mi novia ya me estaba escribiendo. En un momento me preguntó por qué estaba comiendo, por si ya habíamos pedido la cuenta y si pronto nos iríamos. No me dejó disfrutar de la salida”.

Sebastián departía en un restaurante de la ciudad con dos viejas amigas.

Nos han enseñado a perseguir nuestros sueños, pero si su sueño es tener una relación sana, ir demasiado intensamente detrás de una persona no hará que la tenga.

Por el contrario, solo hará que la situación no sea sana. Expertos le explican las señales de que su pareja necesita espacio. Y que es su deber dárselo.

¿Qué hacer si su pareja necesita espacio?

Que su pareja le pida tiempo puede no ser fácil de asumir. Sin embargo, la psicóloga Meredith Salguero explica qué puede hacer: “en realidad, lo único que debe hacer es darle a su pareja lo que le pide porque de otra manera estaría incurriendo en una conducta machista y de control. No puede impedir que una persona quiera alejarse de usted, incluso si es su pareja y sean cuales sean sus motivos. Suena duro, pero incluso si le pide un tiempo para verse con otra persona, usted está en la obligación de dárselo sin oponer resistencia”.

La otra cara de la moneda es cuando usted, en efecto, se queda solo y la incertidumbre y la tristeza se apoderan de usted. ¿Cómo manejarlo?

“Ponga el cuidado personal en el ‘top’ de la lista de sus prioridades. En lugar de concentrarse en lo que sucede en la relación, trate de concentrarse en lo que usted necesita de sí mismo para calmar sus miedos y ansiedades. Pase tiempo con su familia o amigos, viaje, salga a correr, asista a una clase de yoga, meditar o adopte una mascota. Asegúrese de poner primero su salud mental en orden si es que esos pensamientos de ir a buscar a su pareja se vuelven recurrentes. La idea es conservar su bienestar y tomar un descanso de las tensiones que rodean la relación”, explica la experta.