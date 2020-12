Sin embargo, no se puede negar que para algunos el año fue particularmente difícil, teniendo que despedir a amigos y familiares, de vuelta a buscar trabajo o lidiando con una enfermedad.

Para esta limpieza también vale la pena utilizar estos elementos y, además, limpiar también con un aromatizante de su gusto, pero que no haya usado antes, para que el nuevo olor de la casa se impregnen también en 2021.

La organización mundial de la salud le sugiere limpiar permanentemente las superficies con agua y jabón y, siempre que no sea alérgico, conviene utilizar también el cloro.

La experta señala que este ritual, además de ser importante para pasar unas fiestas alegres, aun si no tiene invitados, también es positivo para alejar la “mala vibra” y subir el estado de ánimo.

Si durante este año o por estos días ha percibido en su hogar una vibra densa que no le deja descansar lo suficiente, puede ser que sus espacios no estén acondicionados para darle ese reposo que necesita.

Menos es más, deseche lo que no sirve

Uno de los pasos iniciales de liberación de la dependencia emocional es dejar de lado lo que ya no use, ya sea donándolo o definitivamente desechándolo. La coach Bibiana Galán le recomienda como primera medida organizar su armario y poner en un montoncito las prendas y zapatos que no se pone.

Si decide donar le permitirá a las personas más vulnerables tener un fin de año mucho más agradable.

Deshágase de electrodomésticos dañados o de muebles que ya no usa y queme aquellas cartas que le dio su ex.

Aparte cada objeto con alegría ya que el universo le traerá nuevos regalos para que llene esos espacios que quedaron vacíos.