Scary Movie ‘asusta’ al Calamar en Bucaramanga

En los últimos 21 años nadie ha podido contra el perverso, terrorífico y criminal humor negro de los hermanos Wayans (Keenen Ivory, Shawn y Marlon). Ese trío exorcizó de sus retorcidos pero brillantes pensamientos una insípida y maquiavélica ‘cara de fantasma’ (Ghostface o “Scary Movie”), a la que ni siquiera los coreanos con sus Juegos del Calamar han podido destronar.

Llevan dos décadas dando pelea no solo en Hollywood sino en las calles latinoaméricanas, donde el asesino enmascarado de nuestras pesadillas se convirtió en referente iconográfico e inspirador pa’l rebusque.

La historia de la muerte de Drew Decker, atropellada porque sus papás se distrajeron practicando sexo oral, saltó a la gran pantalla con un ‘exiguo’ presupuesto de 19 millones de dólares, que traído a las calles de Bucaramanga de seguro les arreglarían la vida a quienes regatean sobre las aceras el valor del atuendo copiado que aún lidera como disfraz de disfraces.

La pugna es ¿cuál será el más vestido este Halloween?

En la ‘meca’ del rebusque

“¡El de moda, el Juego del Calamar, la máscara del asesino; se le tiene el Payaso, La Purga...!”

Un comerciante callejero de regular estatura suda a chorros. Su rostro se mantiene enrojecido como un camarón no solo por el astro rey, sino por que su garganta compite con los parlantes de los locales que parecieran sucumbir contra este megáfono humano.

La calle 35 está atestada a pesar del calor, del ambiente soporífero que adormece a quienes reposan el almuerzo arrullados con la algarabía del regateo.

Drácula acaba de pasar raudo por la carrera 16 con un manojo de capas negras de cuello alto. Era Fabio Patiño quien lleva surtido para su pequeño puesto informal orillado un par de metros frente al antiguo Tía.

“Los Juegos del Calamar están pega’os, se venden como pan caliente, pero no ve que son nuevos en Netflix; en cambio el Hombre Araña sigue moviéndose, La Casa de Papel... el otro año seguro que se venderá mejor, porque aún está fresquita”.

Mientras, William Oswaldo Peñaranda, otro guerrero del comercio callejero se ensambla aquella careta que más bien parece un colador con un triángulo blanco pintado en el frontis.

Lleva 20 años en ese oficio donde un ejecutivo de Wall Street enloquecería, porque cada mes la tendencia es diferente.

“¡Dígame, esta sí es la de moda, no más hoy me he vendido unas cien. Pero se venderá más el año entrante porque no ve que la película es reciente....!”.

Se cubrió con la simbología simple de los juegos infantiles que exportaron los coreanos salpicados de sangre y horror asiático.

Una película que desde el 2008 esperaba ‘patrocinio’ hasta que Netflix la adquirió y nos la metió por los ojos el pasado 17 de septiembre para convertirla en la serie más vista en la historia de esa firma de entretenimiento. Aún así, la burla de los millones no desciende. Las sagas que han proyectado en dos décadas le han permitido a Scary Movie recaudar la nada despreciable suma de US$896 millones en todo el mundo.

No han valido Drácula, Chucky, Viernes 13, La Purga, El Resplandor, El Más allá, ola Semilla del Diablo...

Claro, los hombres de overol rojo y careta geométrica apenas llegan a mostrarnos la miseria humana, el instinto voraz y las ansias de conseguir lo que se quiera a cualquier precio; por lo pronto en el Paseo del Comercio de Bucaramanga el disfraz del triángulo, el círculo y el cuadrado apenas coge impulso.

La producción se hizo en plena pandemia, se filmó en 4 meses de manera escéptica para ver qué pasaba, costó 21 millones de dólares y ya les da de comer a quienes sí tienen el olfato del asfalto para saber qué se pondrá de moda para meterle el hombro , sin mucho susto.

¡Feliz Halloween!