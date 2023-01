“Para la versión XXV del Foro Latinoamericano de Cámaras de Calzado, Colombia será el anfitrión y recibirá representantes de Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, México, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, El Salvador, Venezuela y Nicaragua. El foro busca compartir experiencias, analizar la situación del sector calzado en cada país, fomentar las prácticas sustentables y promover el comercio lícito del calzado”, afirma Jorge Andrés Zuluaga, Presidente Ejecutivo de Acicam.

Los datos del sector

De acuerdo con el Dane, el gasto de los hogares en calzado de enero a septiembre del 2022 (primer al tercer trimestre), llegó a los 2,59 billones de pesos con un crecimiento de 6,2% respecto al mismo periodo de 2021 y el de marroquinería alcanzó los 273.094 millones de pesos con una variación corriente de 17,2% frente al mismo periodo de 2021.

De enero a noviembre del 2022, con respecto a las exportaciones de calzado terminado, Estados Unidos fue el mayor comprador con el 25,2% de participación, lo que representa US$ 8,8 millones, seguido por Ecuador: 23% de participación con US$ 8 millones. Para el sector de la marroquinería, Estados Unidos también es el mayor comprador con 59,1% de participación, lo que representa US$ 29,6 millones, seguido por México, con el 11% de participación lo que representa US$ 5,5 millones.

Con estas cifras muy positivas, la industria del cuero, calzado y marroquinería, reunida por Acicam, se alista para la primera edición de la feria del 2023: el evento más importante del sector, que se realizará del 6 al 9 de febrero en Corferias pabellones 3, 4 y 6 por la entrada del arco, Bogotá.