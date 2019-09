Sea culto: Los buenos modales están presentes en todas partes

No se trata de que tenga todos los conocimientos en cine y obras de arte: el concepto de “cultura” también abarca la responsabilidad de sus comportamientos con relación a su ciudad: no parquee en cualquier parte, no tire basura en las calles ni hable en el cine como si fuera la sala de su casa. Aprenda a respetar a los demás.