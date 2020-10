Ser amigo del ex: ¿es posible?

Y la tercera y la cuarta son un poco mejores aunque no se podría decir que buenas: la lástima por el otro y el deseo secreto de volver.

La primera es la seguridad: no quieren perder esa sensación de estar con alguien conocido.

El estudio halló que quienes prefieren ser amigos de su ex tienen cuatro razones para serlo y ninguna es positiva.

Dicen que ser amigo del ex implica cierto narcisismo: al menos así lo determinó un estudio de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, en 2017.

de las personas encuestadas por un reciente estudio de la Universidad de Kansas han decidido mantener la amistad con sus exparejas. El estudio fue realizado en 2017 y reveló que aunque sea habitual, no siempre es lo mejor.

Lucía, una ejecutiva de 35 años, explica por qué nunca ha logrado ser amiga de sus ex.

“Me tomo mi tiempo superando la angustia por lo que pudo haber sido y no fue, anhelando que mis ex regresen, pensando maneras de reconciliarnos, o buscando incluso en los astros cuándo podrían volver a juntarse nuestros caminos”, dice.

Sin embargo, los expertos afirman que las relaciones más tranquilas, donde la amistad con los ex amantes prosperan hoy son más comunes de lo que se habría pensado hace algunos años.

“Afortunadamente las personas están entendiendo que la vida no es un melodrama: que es posible tener relaciones tranquilas y sensatas y hasta formando una amistad sólida con quienes fueron nuestras parejas o nuestros amantes ocasionales en cierto momento”, señala la coach Camila Díaz.

Este es el caso de Zaida, una ingeniera financiera de 45 años.

“Durante toda mi vida tuve relaciones complicadas donde había llantos y largos periodos de fastidio hacia mis ex. Luego de mi segunda separación me dije: ya no más, si encuentro a una persona tranquila, manejaré así las cosas. Y la encontré. Terminamos, sí, pero hoy somos grandes amigos. De vez en cuando nos tomamos un café y nos actualizamos”, dice Zaida.

Parece un panorama ideal, pero, ¿puede ser verdad?

Según la ciencia, hasta ahora, esto es pura fantasía: no es bueno ser amigo del ex, pero los tiempos han cambiado.

Y usted, ¿sería amigo o amiga de su ex?