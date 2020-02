Estando con su familia, ya resultaba común que su novio la hiciera sentir como si sus opiniones no valieran: “si opinaba sobre política, él decía delante de todos: pero si tú no estás bien enterada o, tú no sabes nada de esto”, cosas así. No es que no se pueda refutar una opinión, pero no está bien que te hagan sentir como que no tienes valor”, explica Adriana, una joven de 23 años.

Lamentablemente, esto no era lo peor que él hacía: “a veces llegaba a casa y me llamaba por apodos delante de mis hermanos y de mis padres. Luego si yo me molestaba, me decía que era un juego, que estaba siendo exagerada. Y lo peor es que yo creía que sí, que como yo le respondía porque no quería sentirme inferior, entonces no había problema. Pero es que yo me sentía mal. Ese era el problema”, cuenta Adriana.

Durante varios meses estuvo insegura sobre sí tenía una razón para sentirse así y luego de consultar con algunas amigas supo que tenía razón: si otra persona le hace sentir inferior, no debe permitirlo. Eso no se siente bien y no importa si es una broma o si usted reaccionó para defenderse o no quedar mal.

Lo importante es dar el primer paso y reconocer que existen unos límites que la gente no tiene por qué pasar, ya que constituyen una amenaza para su dignidad.

Aunque le fue difícil tomar la decisión, Adriana hoy se siente mucho mejor: en adelante no permitirá que ninguna persona, incluso si es su pareja, la haga sentir mal consigo misma.