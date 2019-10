Cómo mantener excitante su relación de pareja

La sexóloga Carolina Guzmán explica que lo primero que decae en una relación de pareja es el tema sexual. “Es normal: el trabajo produce cansacio, así como la rutina produce aburrimiento y el plano sexual no es la excepción. Si ya se acostumbró a hacer siempre lo mismo, entonces no habrá sorpresa y pronto el interés decaerá”, explica Guzmán.

La convencia, además, hace que los organismos se regulen y aquella química hormonal disminuye, señala la experta.

La sexóloga ofrece sus claves para mantener su relación de pareja interesante en esa área:

1.

Jugar con su pareja. Programe una noche de aventuras con su pareja: bailar, tomar unos tragos, una película de terror o incluso una visita a la ciudad de hierro. Todas esas aventuras aumentan la adrenalina y hacen que las personas quieran un poco más de diversión.

2.

Apele a la nostalgia. No se trata de una serie de reclamos sobre lo interesantes que eran las cosas antes, se trata de que las reviva. Recree su primera cita, hágalo todo de nuevo. La nostalgia estimula el deseo de hacer aquello que tanto placer causó, así que puede funcionar.

3.

Una escapada de vez en cuando. Cuando le sea posible, sin previo aviso, escápese con su pareja a un lugar romántico y sensual donde puedan pasar un rato lejos de sus preocupaciones cotidianas. Visiten aquel lugar a donde tenían que ir antes de casarse o hagan un viaje relámpago a un municipio cercano. La excitación de la escapada se mantendrá más tarde.

4.

Cambie de roles. Disfrácese, use juguetes, cambie hasta de identidad sexual... pruebe a hacer todas esas cosas que parecen un poco tabú y plantéelo a su pareja. No importa si no se llega a realizar, el solo hecho de imaginarlo hará que la situación se ponga interesante más tarde en la noche.

5.

Conviértase en un extraño. Jugar a los extraños también termina siendo excitante, así al principio a algunas personas les parezca que no resultará. La realidad es que sí lo hará y puede que la relación reviva de una forma inesperada.

Claves para mantener el romance en su relación

El coach Fernando Meneses ofrece sus recomendaciones para mantener el romance en su relación de pareja:

1.

Mantenga en contacto durante el día. Y no malinterprete esta recomendación para creer que tiene aprobación para escribir a su pareja todo el día con el objetivo de controlarla y acosarla. No. La idea es que, a mitad de la tarde y sin previo aviso, le envíe un mensaje romántico donde le escriba cuánto la ama y todas las cosas divertidas que pueden hacer la próxima vez que se vean. Eso sí, no escriba algo candente sin antes preguntar si puede hacerlo, no sea que vaya a hacer pasar una vergüenza a su pareja.

2.

Tómese el tiempo para escuchar cómo le fue en el día. Y escuchar significa que, de verdar, tiene que dejar su celular de lado y prestar atención. Nada de revisar el Facebook como quien no quiere la cosa mientras la otra persona le comenta su drama cotidiano. Incluso si a usted le parece que su pareja podría estar exagerando un poquito, solo escuche y ofrezca un abrazo. Eso hará que su conexión sea fuerte. Y quien quita, puede que reciba un montón de besos por eso.

3.

¡Sorprenda de vez en cuando! Y no solo con detalles. Es decir, aproveche un día que tenga libre y cambie de peinado, agregue algo diferente a su guardaropa o reserve entradas para algún espectáculo que usted sabe que a su pareja le gusta. No tema decepcionar. Si eso pasa, compense a su pareja con un helado o una invitación a pasar un rato agradable en el cine. Haga algunas cosas de forma inesperada, eso hará que su pareja siempre tenga interés en su próxima movida.

4.

Deje notas por ahí. No importa si usted es un “millennial” integral que ya no usa el papel para nada. Déjese de remilgos y busque un “pos it”, un lapicero y deslice una nota candente y romántica en la cartera o la maleta de su pareja. Eso sin duda le sacará una sonrisa. Eso sí, si están peleados, lo mejor es que escriba un “lo siento”. No intente hacer de cuenta que nada pasó porque le puede ir peor.

5.

Sea cariñoso. Ninguna relación funciona si el trato se parece más a un vínculo profesional que a una pareja que se ama. Es difícil estar cansado y con problemas laborales y ser un dechado de amor y caricias, pero haga el esfuerzo. No solo por la otra persona, también por usted mismo: se sentirá más relajado y puede que las cosas se pongan interesantes... ¡y hasta olvide lo terrible que estuvo el día!

6.

Prepare con su pareja un ritual antes de acostarse. No tiene que ser todos los días: si le cayó mal lo que comió a mitad de la tarde, es lógico que prefiera estar solo antes de ir a dormir, pero no siempre será así. Cuando le sea posible, un viernes, por ejemplo, invite a su pareja a ducharse juntos, a jugar una partida de cartas o a tomar una copa de vino y escuchar música antes de dormir. Eso los hará sentirse más conectados y mantendrá vivo el romance.