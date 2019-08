Una charla con Beatriz González Aranda

¿Cómo ve la renovación de la cultura en la región, de la mano de la renovación del Teatro Santander?

“Realmente es una renovación. Se está creando un espíritu de unión de gente que quiere la cultura. Eso no había pasado hacía mucho tiempo. No es que quiera decir que no se habían hecho cosas. Sí, se hicieron cosas. Pero esta unión de gente llega al teatro para ver conciertos y para sentir realmente que la cultura es necesaria. Y este teatro va a contribuir a eso. Y todos los que contribuimos con esta extraordinaria realización podemos inspirar a la gente a que no abandonen la mirada a la cultura y se unan para impedir que los violentos y los problemas anulen algo que puede salvar al país que es la cultura”.

Su relación con los periódicos ha sido permanente, las noticias han hecho parte de la inspiración para su arte. ¿Cómo analiza esa relación, este año que el diario de su ciudad, Vanguardia, cumple 100 años?

“Realmente me inspiré en los periódicos y una de mis principales inspiraciones fue Vanguardia Liberal. Porque cuando yo me regresé de un viaje, de estudiar en Europa, un amigo me tenía cortadas un poco de fotos de Vanguardia y entonces yo empecé a trabajarlas y realmente esa unión con la imagen del periódico me quedó realmente en el alma. Vivo agradecida porque me inspiró todas mis primeras obras que hoy en día están causando mucha atención en los medios. Ahora están en una exposición retrospectiva en Estados Unidos y más tarde van a seguir viajando y allá se veía el nombre de Vanguardia Liberal. Fue uno de los peldaños para mi obra”.

Siendo considerada la mejor pintora de Santander, también entre los maestros, incluso, una pintora que ha marcado la historia del país, ¿cómo ve su papel como mujer y artista en el desarrollo de su carrera?

“Yo pertenezco a una etapa muy beneficiada, tal vez porque Marta Traba (crítica de arte argentina) vino al país y ella se preocupó extraordinariamente por descubrir a las mujeres pintoras. Yo fui la primera artista que expuso en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, recién fundado, porque Marta quería destacar que en Colombia había tanto hombres como mujeres artistas. Que si había un Obregón, también había un Lucy Tejada. Y yo fui favorecida con esa mirada. No cortante, de hombres y mujeres, sino realmente Martha se preocupó mucho, toda la vida, por mostrar que las mujeres y los hombres éramos iguales en el campo de la producción”.