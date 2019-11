Una investigación de la compañía Schwarzkopf encontró que existen varios tipos de mujeres (aunque los hombres también se tinturan, ellas son mayoría) a la hora de tinturarse el pelo.

En primer lugar se encuentra la mujer “osada”, quien decide tinturarse a pesar de guardar para sí cierta inquietud. Sin dudar sobre el color ni preguntarse por los riesgos, simplemente lo hace; la segunda es la “prudente”, un poco más relajada frente a los cambios en su pelo y aunque su miedo no la detiene, lo considera un ‘riesgo controlado’; en tercer lugar está la “indiferente”, a quien le gusta pintar su cabello sin pensar en que algo pueda salir mal porque dice confiar en lo que está haciendo.

El cuarto tipo es la mujer tranquila, quien más veces realiza cambios de color en su pelo, pero no siempre del mismo color y no usa un tratamiento para cuidar su cabello, sin embargo no deja de lado su preocupación por la salud capilar. Finalmente, está la temerosa, aquella que le tiene pánico a que el pelo se le dañe por tinturárselo, pero quiere experimentar.

Para este tipo de mujer, sobretodo si es la primera vez que se tintura el cabello, los expertos le ofrecen su recomendaciones para que todo resulte muy bien y quede feliz con su nuevo color de cabello.