$!Todas las prendas que usamos tienen un ciclo, conozca cuál es

Pero en muchas ocasiones no sabemos cuál es el momento indicado para cambiar una prenda y es por esto que desde GoTrendier, queremos ayudarte para que sepas cuándo se debe cambiar esa prenda que tanto te gusta y por qué debemos reemplazarla. Lo primero es tener claro que cuando compramos una prenda existen dos factores que priman en cuanto a su ciclo, el mantenimiento y uso.

Todo producto tiene una vida útil y la ropa no es la excepción. Sin embargo, su ciclo depende de factores como el lavado, secado, planchado, arreglos y cuidados, lo que hará que su vida aumente o disminuya de acuerdo al material y uso que se le dé.

El ciclo de vida útil de una prenda no necesariamente termina cuando ya no se hace uso de ella. Al contrario, si la prenda está en buen estado, se puede revender, regalar o donar. Este punto es importante, dado que propone una alternativa al modelo actual de producción y consumo de la moda, donde la ropa se produce, se usa y se tira a la basura, hacia un modelo más circular.

Cada una de las prendas tiene una vida útil promedio de 2 años. Pero todo dependerá del uso que les demos y de su correcto cuidado. Asimismo, es necesario recalcar que éstas se deben dejar de usar cuando ya no estén en buen estado, pierdan elasticidad, el color esté desgastado o cuando el material esté destejido.

Muchas veces no sabemos cuál es el tiempo para que un vestido, una camiseta o un pantalón se puedan degradar, esto depende del material con el que se haya confeccionado; si hablamos de una prenda con fibras orgánicas, la viscosa se degrada en pocas semanas, el algodón y el lino se descomponen en un periodo de 6 meses aproximadamente, la lana entre 1 y 5 años, y la seda tarda entre 1 y 3 años. Si hablamos de fibras sintéticas, la lycra y el polyester pueden tardar de 20 a 200 años en descomponerse, el nylon entre 30 y 40 años.

¿Qué debemos hacer cuando ya no nos gusta nuestra ropa?

Si ya no nos gusta y está en buen estado, no debemos tirarla a la basura. En ese caso podemos optar por regalarla, donarla o venderla en apps como GoTrendier. Y para no caer en la moda rápida por querer sustituir prendas, buscar formas de consumo más responsables, como la compra de moda de segunda mano.

“Se puede estar a la moda gastando menos y sobre todo sin generar más daño ambiental del que ya se ha hecho. Comprando de segunda mano se alarga la vida de la ropa cambiándolas de manos y además se ahorra hasta un 80% de la huella de carbono de cada prenda”, nos explica Ana Jiménez Country Manager de la plataforma.

Ante este panorama, depende de nosotros mismos el cuidado de nuestra ropa para que ésta dure el mayor tiempo posible en un estado óptimo, y no se dañen antes de tiempo, debemos tener mayor conciencia y aprender que nuestras prendas duran según como las tratemos.