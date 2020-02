Uno podría pensar que una sola persona con el corazón roto no puede tomar todas las malas decisiones del mundo, pero a Carolina le pasó: salió con un hombre que conoció en una aplicación, se embriagó, tuvo relaciones sexuales sin protección y, además, esta misma persona la estafó.

Al final del mes en el que había terminado con su pareja de hacía tres años, Carolina tenía muchos más problemas que solucionar: no se trataba ya solo de su corazón roto, también de sus finanzas, su autoestima y su confianza en la humanidad.

No significa que usted correrá la misma suerte: Carolina se está recuperando y asegura que, contrario a lo que muchos recomiendan, es importante reconocer que la ruptura duele y tratarse.

“Habría tomado mejores decisiones si me hubiera rodeado de mi familia y amigos para que me apoyaran y si hubiera tomado terapia. Ahora lo hago, tengo una mascota... Mis finanzas tardarán un poco más en recuperarse, pero ya me siento mejor”, cuenta Carolina.

Si está a punto de tomar una decisión de la que podría arrepentirse producto de esa triste ruptura que acaba de vivir... Piense un poco más.

Expertos lo guían para que no pierda, además de su corazón, su vida.