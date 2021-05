“Y tú no te aburres viajando sola?” No me gusta dar muchas explicaciones porque tal vez no entiendan que me encanta perderme por las calles para atrapar momentos, o tal vez que al señor que acabo de fotografiar, que minutos después me podría invitar a tomar una taza de café junto con su esposa y contarme toda la historia del lugar donde estoy”, explica la viajera Lina Maestre, una de las miles de viajeras que anualmente decide visitar nuevos destinos sin acompañante de ningún tipo.

Y es que cada vez más mujeres se animan a viajar solas, ya sea porque no tienen miedo de su independencia o porque van en un viaje de autodescubrimiento y emancipación.

“Aunque el interés por descubrir nuevos destinos en solitario estaba más ligado a personas solteras y eran más los hombres que buscaban este tipo de viajes, esto está cambiando”, explica Yamilet Rivas, directora ejecutiva de Yoplan, una firma especializada en organizar actividades turísticas con expertos locales en el Caribe.

Según Rivas, existe un porcentaje cada vez más elevado de mujeres que se lanzan a la aventura de viajar solas. Los datos que viene recogiendo su empresa confirman esta tendencia creciente, especialmente en España y América.

“Se percibe un mayor interés de mujeres de 25 a 40 años que deciden conocer nuevos destinos en solitario. Son mujeres modernas que suelen mostrar interés por mezclarse con la cultura local, su gastronomía, su historia y su gente. Mujeres de todo el continente participan en este movimiento. Se han creado varios grupos femeninos que practican estos viajes en solitario de forma recurrente y se van uniendo cada vez más mujeres que lo hacen por primera vez o que tienen interés en hacerlo”, señala.

En estos grupos que inundan internet, las viajeras intercambian consejos viajeros, comparten fotos e historias de los viajes y, en algunos casos las más expertas orientan a las más jóvenes que no siempre prevén las situaciones de riesgo a las que pueden estar expuestas.

Son mujeres modernas que suelen mostrar interés por mezclarse con la cultura local, su gastronomía, su historia y su gente.