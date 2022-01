Viva enero sin traumas

1. Identifique sus desencadenantes emocionales

Un desencadenante es algo que provoca una respuesta emocional. A menudo es algo que no se puede controlar, como los gritos de un niño pequeño, el final de una relación o el aniversario de una muerte.

Comprender los desencadenantes le ayudará a verlos por lo que son, para poder manejar mejor las cosas que le estresan.

2. Observe los signos físicos cuando se está poniendo ansioso

Los días pueden ser largos y ajetreados. Es posible que no se de cuenta de lo mucho que le afectan las presiones cotidianas. Es posible que tenga traumas pasados que ha estado evitando y que están empezando a causar problemas.

Si no tiene cuidado, su cuerpo le dirá que algo va mal al colapsar. Pero si presta más atención, podrá ver las señales de antemano y acordarse de descansar.

3. Descubra sus ciclos y patrones emocionales

Según la psicóloga Marlene Valter, de la empresa de servicios de salud mental AnaVault, cuando el cuerpo percibe una amenaza, se activa el sistema nervioso simpático, desencadenando una respuesta de lucha o huida. Otras partes del cerebro se bloquean para poder hacer frente al estrés.

Cuando esto sucede, “vinculamos los recuerdos, las emociones y los pensamientos a ese peligro”, dijo Valter. “Así que cuando vemos algo similar, hemos aprendido a pensar que es algo peligroso”.

A veces el nuevo peligro es real. En otras ocasiones, se trata de un hábito poco saludable, y es posible que se esté reaccionando innecesariamente a un trauma del pasado.

Un ejercicio común utilizado en la terapia cognitivo-conductual consiste en pedir al paciente que identifique pensamientos, patrones y comportamientos poco útiles. Así que piense en las ocasiones en las que ha estado ansioso recientemente: ¿qué ocurrió? ¿Qué lo desencadenó? ¿Cómo se sintió física y emocionalmente? ¿Qué hizo (o quiso hacer) y qué sucedió después? Una vez que identifique los ciclos, puede trabajar para romper los que conducen a la ansiedad.

4. Piense en resultados más útiles

Piense en lo que puede hacer. Centre su energía y atención en aquello que sí puede controlar, en lugar de sentirse abrumado por lo que no puede.

5. Controle los pensamientos acelerados

¿Siempre hay un monólogo interno en su cabeza? Algunas personas tienen naturalmente una mente más activa y ansiosa que otras. En un artículo de Psychology Today titulado “How to Tame Your Anxious Mind” (Cómo dominar su mente ansiosa), la terapeuta Michelle P. Maidenberg dijo que le gusta recordar a sus clientes que pueden tener pensamientos y sentimientos, pero que ellos no son sus pensamientos y sentimientos.

Hay una diferencia entre pensar algo y actuar en consecuencia, explicó. A veces ayuda observar los pensamientos, evaluarlos con atención y dejarlos pasar sin juzgarlos.

6. Sea amable consigo mismo

Estamos entrando en el tercer año de la pandemia. “Uno no se siente mal porque algo resulta difícil. Se siente mal porque la situación ha sido mala. Se siente ansioso porque Ómicron induce a la ansiedad.

Averiguar cómo manejar su ansiedad y qué hábitos funcionan mejor para usted requiere experimentación. Algunas cosas funcionarán, otras no. Tendrá contratiempos. Le llevará tiempo. Sea paciente consigo mismo”, señala el equipo de expertos de Mayo Clinic.

7. Mantenga las relaciones sociales.

Dedique un rato cada semana a fomentar las relaciones sociales. Para muchas personas que viven solas o pasan muchas horas en soledad es fácil caer en la desconexión del entorno que les rodea, algo que afecta negativamente su salud mental. Realizar actividades grupales como manualidades, ejercicios o reuniones con amigos de forma regular le permitirá evitar caer en el aislamiento.

8. Retome su rutina

Sin presiones. Sin exigirse ser el mejor en todo, retome su rutina. Las fiestas lo pudieron haber alejado de la rutina que lo ayuda a mantenerse en calma. Busque actividades con las que se sienta cómodo y que le permitan seguir manteniendo la mente activa y sin preocupaciones.