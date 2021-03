Esta puede ser una buena oportunidad para conocer gente nueva y si eso no es lo que más le encanta, bien puede conocerse a sí mismo.

Con todo lo anterior, no significa que los millennials no tengan romances, de hecho están listos para vivir una gran cantidad de citas.

No se sienta mal por sentirse mal. Es normal tener envidia de sus amigos emparejados, especialmente si está harto de las primeras citas infructuosas y tiene que resolver constantemente los episodios de Westworld por su cuenta. Pero ¡vamos! Consuélese pensando que sus amigos en pareja tienen que ver series que secretamente odian. ¡Puede estar seguro de eso!

Aún así, cuanto más tiempo pase aislado de sus amigos en pareja, más se sentirá excluido. Lo mejor es que planifique al menos una salida grupal con mucha anticipación, al menos dos meses, anótela en el calendario y asegúrese de que todos se comprometan con ella, así no se desilusionará.

Pruebe cosas nuevas por su cuenta. Cuando sus amigos comienzan a usar gran parte de su tiempo libre para sus parejas, es mucho más difícil encontrar un plus-one para las actividades que solían hacer con ellos, como salir a bailar, a comprar cosas y reunirse en casa para “echar rulo”. Y es posible que sienta la tentación de quedarse en casa si no puede encontrar a alguien más que lo acompañe, pero en realidad, esta es una gran oportunidad para explorar las cosas que realmente desea hacer sin tener que cuidar a sus amigos.

Diga a sus amigos como se siente. El orgullo puede evitar que les haga saber a sus amigos que siente que lo están dejando de lado, pero en realidad, no hay nada de malo en decirlo, eso sí, sin melodrama. Es difícil ser la única persona sola en un grupo de amigos, pero expresar sus sentimientos puede hacer más estrecha la amistad.

No se aferre al primer “nuevo amigo soltero” que conozca. Definitivamente no llame “amigo” a cualquier persona soltera que conozca al azar en la calle. Deben tener algo en común, ya sea un interés profesional o sentido del humor. Asegúrese de que haya algunos criterios en los que coincidan, aparte de que simplemente respiran mientras están solteros.

No se lo tome como algo personal. No entre en pánico: recuerde que hay tanto solteros felices como parejas desdichadas y viceversa. Siempre que se sienta tentado a sentirse mal por estar soltero, pregúntese si conoce a personas casadas que tampoco se vean tan felices. Eso le hará poner los pies en la tierra.

Sepa que si lo quiere, su momento (probablemente) llegará. A menudo nos castigamos y tratamos de descubrir qué nos pasa que nos hace estar solos cuando, de hecho, la respuesta posiblemente es: nada. Las relaciones románticas tienen que ver con la compatibilidad y si es una persona soltera que prefiere no serlo, la buena noticia es que los números están de su lado: la mayoría de las personas eventualmente terminarán formando pareja si así lo desean. Por lo tanto, aquellos que todavía están solteros no deberían verse a sí mismos como solteros de forma permanente, sino que todavía no están en pareja.