Bar colombiano está en la lista de los mejores 100 del mundo: ¿Dónde queda?

El popular portal web The 50 Best que hace ranking de los mejores restaurantes y bares del mundo publicó la lista de los mejores sitios para ir a disfrutar de un buen trago.

El listado definitivo, entre el número 1 y el 50, será divulgado el próximo 17 de octubre, pero por ahora entregaron el escalafón entre el número 51 y el 100, en el que aparece un sito colombiano.

Se trata de La Sala de Laura, del Grupo Leo, que quedó ubicado en la casilla 80, en Bogotá.

La publicación destaca del lugar su gama de destilados “Territorio”, los cuales están inspirados en los ecosistemas colombianos. “Estos se utilizan en cócteles aparentemente simples como el No. 5 Territorio, que contiene cordial de manzanilla, uchuva y espuma de cerveza”, precisa The 50 Best.

