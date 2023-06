Pero el chef no se conforma con eso. Próximamente, abrirá una nueva sede de El Cielo Bistró en Miami, con un nuevo formato de menú a la carta, el primero de este tipo se estrenó hace poco en El Cielo hotel en Medellín. “Traemos a El Cielo el concepto de Bistró a la carta, y vamos a tenerlo en todos los cielos. En Miami lo abrimos en otra locación. Además, vamos a tener una carta nueva El Cielo Medellín”, comentó Juan Manuel Barrientos.

El chef colombiano Juan Manuel Barrientos está cada vez más cerca de Hollywood, no solo por su talento culinario, sino también por su carisma y su visión empresarial. Recientemente, firmó contrato con Brillstein Entertainment Partners, la misma empresa de management que maneja celebridades globales de la talla de Brad Pitt, Brendan Fraser, Florence Pugh, Kaley Cuoco, Rami Malek, Aaron Taylor-Johnson, Charlie Hunnam y Catherine Zeta-Jones.

Además de sus logros como chef y restaurador, el gran crecimiento que ha conseguido Juan Manuel Barrientos en el mercado del entretenimiento de Estados Unidos le permite explorar nuevos formatos y rumbos para su carrera. Uno de sus primeros roles importantes en la pantalla es el reality Top Chef VIP de Telemundo Internacional, donde lleva dos temporadas como jurado. “Eso ha sido muy positivo, ellos nos ayudaron a negociar con Telemundo, que es NBC, y realmente creo que vienen cosas grandes. Esta experiencia ha sido tan positiva como intensa, ya son casi nueve meses en el estudio grabando la temporada 1 y 2, desde julio del año pasado hasta hoy. Hemos aprendido mucho y nos ha abierto muchísimo las puertas”, dijo el chef.

Brillstein Entertainment Partners es una empresa de consultoría y gestión de talentos en la industria del entretenimiento. Muchos dentro de la industria la consideran en gran medida como el principal grupo de gestión de entretenimiento del mundo. Brinda servicios de consultoría y gestión de talentos para talentos creativos en las siguientes áreas: Industrias cinematográficas, televisivas, de videojuegos, editoriales, entretenimiento en Internet y música. BEP también proporciona servicios de gestión y consultoría a Plan B Entertainment, Inc., que ha producido las siguientes películas: “Twelve Years a Slave”, “World War Z”, “Eat, Pray, Love”, “Charlie and the Chocolate Factory” y “Los Infiltrados”.

Con este nuevo contrato, Juan Manuel Barrientos se posiciona como uno de los chefs más influyentes y exitosos del mundo, capaz de conquistar tanto al público como a la crítica con su cocina innovadora y creativa. Su sueño es seguir creciendo y llevando el sabor colombiano a todos los rincones del planeta.