Nadie debería tirar comida, pero de alguna forma, en algunos hogares, al final de la semana terminan en la basura más cantidad de alimentos de lo que quisiéramos. Hay quienes no organizan bien sus compras, o no almacenan bien los alimentos por lo que terminan dañándose antes de lo planeado. Otros incluso porque no saben qué recetas preparar con esos alimentos que parece que no tuvieran una segunda oportunidad.

En otras circunstancias, hay alimentos que las personas prefieren comer frescos porque sienten que no sabrán igual si ya llevan un tiempo, como en el caso del pan.

“Lo que ocurre es que cuando llevan un tiempo en casa, se endurecen porque pierden la humedad. Por eso, para alargar el mayor tiempo posible la esponjosidad, hay que guardarlos correctamente, evitando el contacto con el aire. Puede guardarlos en una bolsa de plástico, correctamente cerrada o en un recipiente hermético”, señala el chef santandereano Juan Camilo Reyes.

Pero si ya no hay nada qué hacer, y el pan lleva un rato en la alacena, el chef Reyes comparte algunas opciones para que pueda aprovecharlo y que no termine en la basura.