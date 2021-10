Gloria Estefan confiesa abuso sexual de niña

Gloria Estefan tocó un doloroso tema en el nuevo episodio de la serie ‘ Table Talk: The Estefans’ en Facebook Watch. Sentada en la famosa mesa roja junto a su hija Emily Estefan y su sobrina Lili Estefan, la cantante cubana de 64 años rompió el silencio sobre el abuso que sufrió años atrás. “Has esperado por este momento mucho tiempo”, le dijo su sobrina Lili Estefan con la voz entrecortada, agarrándole la mano para darle fuerza.

“El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Yo lo sé porque yo fui uno de ellos”, dice Gloria. “Yo tenía 9 años cuando esto pasó y fue alguien en quien mi mamá confiaba. Él era de la familia, pero no de la familia cercana. Él estaba en una posición de poder porque me inscribieron en su escuela de música y él inmediatamente empezó a decirle lo talentosa que yo era y que yo necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando este tipo de atención en mí”, recuerda sobre su madre Gloria Fajardo. “Él decía: ‘Oh, eres muy buena en esto. Déjame enseñarte’. Empieza poco a poco, y luego pasa todo rápido”.

Su agresor la amenazó cuando ella se defendió. “Yo sabía que esta era una situación muy peligrosa y cuando me rebelé y le dije: ‘Esto no puede pasar. Tú no puedes hacer esto’, él me dice: ‘Tu padre está en Vietnam. Tu madre está sola y yo la voy a matar”.

Gloria decidió poner fin a esta pesadilla y contarle a su mamá. “Finalmente corrí al cuarto de mi madre porque ya no podía soportarlo más. Se lo conté”. Según Gloria, la policía fue a su casa y su madre denunció todo a las autoridades, pero los oficiales le recomendaron no presentar cargos porque la niña tendría que presentarse en corte y testificar, algo que sería aún más traumático.