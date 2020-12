¿Dondé está la señora que nos trajo? fue la primera pregunta que hizo el maestro Armando Manzanero cuando se bajó del avión en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga.

La señora a la que él hacía mención es Sandra Barrera, directora del Teatro Corfescu, quien para el año 2014 se dio a la tarea de traer a nuestra ciudad a dos grandes de la música, Armando Manzanero y Alejandro Lerner, para el concierto de cierre del Festival Abrapalabra.

“Señora, gracias por darnos trabajo, los muchachos y yo estamos muy agradecidos”, fueron las palabras de Manzanero para Sandra, quien quedó absolutamente sorprendida tras el agradecimiento.

“Recuerdo tanto aquel día. Esas palabras del maestro Manzanero quedaron grabadas en mí para siempre. Me parecía increíble que un artista de la talla de él me estuviera diciendo eso. Él era un hombre de una calidez y sencillez impresionante. Y como si esto fuera poco, después de la presentación, que fue el 31 de agosto del 2014 en la plaza cívica Luis Carlos Galán, se bajó de la tarima y me dijo ‘señora esperamos que le hayamos hecho bien el trabajo, de nuevo le agradecemos los muchachos y yo por permitirnos trabajar, no es fácil que aún a mi edad me sigan contratando’. Eso me pareció absolutamente impresionante, él se sentía honrado de que nosotros aún lo pensaramos para trabajar”, contó con emoción Sandra Barrera.

El maestro Manazanero durante su estadía en Bucaramanga visitó el Centro Comercial Cacique, allí, él junto a su esposa, compraron algunas cosas que se llevaron como recuerdo para México. Sin embargo, a este paseo por el centro comercial también los acompañó el artista Alejandro Lerner, quien se tomó fotos con todos los que se lo pidieron, al igual que Manzanero y su esposa.

También hubo espacio para degustar la gastronomía bumanguesa. “Quiero comer algo típico de aquí”, le pidió Manzanero a Sandra.

“Fuimos al restaurante La Puerta del Sol. Él quería probar algo típico y decidió pedir una bandeja con varias carnes para tener la oportunidad de probar todo. En el restaurante nos reservaron una mesa no tan expuesa al público para que pudiera comer tranquilo y ahí tuvimos la oportunidad de conversar bastante. Recuerdo que le pregunté que cuál era la canción de él que más le gustaba y me dijo que ‘Por debajo de la mesa’, porque era un tema que le había escrito a su esposa, que ese era su preferido”, narró la directora de Corfescu.