El duque de Sussex está escribiendo unas memorias que se publicarán a fines de 2022, anunció Penguin Random House.

“Estoy escribiendo esto no desde la perspectiva de príncipe con la que nací, sino como la del hombre en el que me he convertido”, dijo en un comunicado. “He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y espero que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que, sin importar de dónde venimos, tenemos más en común de lo que pensamos”.

Continuó Harry, de 36 años: “Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora, y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”.

Las ganancias del libro y el audiolibro se donarán a la caridad.