¿Hay romance entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez?

¿Daniel Arenas y Daniella Álvarez viven una historia de amor?

El actor colombiano y su compatriota, la exreina de belleza, presentadora y motivadora fueron captados en unas fotos donde se ven abrazados y muy cariñosos.

En otras imágenes, se ve a Daniel Arenas tocándole el hombro a Daniella mientras están sentados en el sofá y ella canta karaoke. Las fotos son de la fiesta de cumpleaños del sobrino de Daniella en Colombia y llamó la atención que el galán de telenovelas como ‘Mi marido tiene familia’, ‘La gata’ y ‘Doña Bella’ la estuviera acompañando.

¿Se trata de una amistad o algo más? People en Español contactó a ambos y hasta ahora no ha tenido respuesta de ellos.

Daniella, quien volvió a la soltería tras terminar su noviazgo con el actor español Lenard Vanderaa, habló con People en Español a principios de este año sobre su sueño de convertirse en mamá y algún día casarse.

“Ser mamá es mi sueño desde que tengo razón de ser. Creo que la vida me ha puesto muchas cosas en mi camino que han sido para lograr, como mi carrera y mis estudios y no ha llegado el momento idóneo para ser mamá, pero sin duda alguna espero que llegue”, confesó.

“Seré la mejor del mundo porque es lo que siempre he soñado y siempre he dicho que ese día me realizaré aún más como mujer, porque creo que seré la mujer más feliz del mundo ya cuando tenga mi familia, mi esposo, mis hijos, mi hogar”.

Por su parte, Daniel Arenas dijo estar soltero y habló sobre lo que busca en su alma gemela en entrevista con El Break de las 7 de Univision.

“No espero una persona perfecta, pero sí un ser perfecto para mí, o sea, no creo que la palabra perfecta encaje ahí, pero que sea la persona que yo sueño con toda mi alma y que yo sea esa persona que esa persona sueña con toda su alma, o sea, que encajemos perfectamente imperfectos el uno con el otro”, dijo el actor.

Pues aunque los rumores no han sido confirmados por ninguno de los dos involucrados, lo cierto es que harían una linda pareja, los dos son muy familiares y discretos con su vida personal.

Ya el tiempo nos dirá si el amor prosperó entre el bumangués y la hermosa barranquillera.