Kepa Amuchastegui extraña dirigir en televisión. Siente que tiene la fuerza y la capacidad para hacerlo, quizás no las agotadoras jornadas que se requieren a la hora de hacer una telenovela, pero sí para proyectos más cortos, ahora, que ha regresado con fuerza el formato de las series por temporadas.

Ha vuelto a la actuación, pero en su faceta como actor. Hace parte de ‘La Nieta’, la nueva historia de Julio Jiménez, justo el mismo autor de la historia con la que debutó en la televisión hace casi 38 años, ‘La pezuña del diablo’.

Por sus décadas de entrega al mundo de la televisión, desde la actuación, la dirección y la escritual, Kepa Amuchastegui recibirá mañana el Premio Víctor Nieto a toda una vida en la edición número 37 de los Premios India Catalina.

La pasión por la actuación de este bogotano nacido en 1941 inició en el grupo de teatro de la Universidad de los Andes, en donde estudió arquitectura, carrera que nunca terminó, pero que le ha servido para cada uno de sus proyectos. Viajó a París para seguir con su pasión e ingresó a la Universitario Internationale du Théatre, trabajó en la Royal Shakespeare Company en Londres y en la década del sesenta fundó el teatro La Mama.

Su vida era el teatro, hasta que cruzó los 42 años de edad, con dos décadas de experiencia en las artes dramáticas, que David Stivel lo convenció para hacer parte de ‘La pezuña del diablo’ (1983), una de las telenovelas consideradas patrimonio de la historia de la televisión colombiana.

Próximo a cumplir 80 años y más de 60 de carrera artística, ha realizado memorables trabajos como en ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ (1988), ‘Garzas al amanecer’ (1989), ‘Puerta Grande’ (1992), ‘La elegida’ (1997) y ‘Yo soy Betty, la fea’ (1999).

También hizo parte del elenco de series como ‘Un ángel llamado Azul’ (2003), ‘Punto de giro’ (2004), ‘Lorena’ (2005), ‘Sin retorno’ (2008), ‘Todas odian a Bermúdez’ (2009), ‘Yo no te pido la luna’ (2010), ‘La Pola’ (2010), ‘La bruja’ (2011), ‘A mano limpia’ (2012), ‘La hipocondríaca’ (2013), ‘La selección’ (2014), ‘Tiro de gracia’ (2015), ‘Esmeraldas’ (2015), ‘El tesoro’ (2016), ‘La ley del corazón’ (2016), ‘La nocturna’ (2017) y ‘Garzón’ (2018).

¿Cómo recibió la noticia del premio y homenaje en los India Catalina?

Es un reconocimiento muy bonito, me siento muy honrado recibirlo en esta oportunidad. Sólo felicidad y agradecimiento se puede tener ante esta muestra de afecto y cariño.

Me gustan los premios pero no les doy tanta importancia, porque uno en este trabajo no vive para los premios y no se hacen las cosas por ellos. He dedicado mi vida a tratar de contar los cuentos bien contados para mi público, sea en teatro o en televisión.

Este premio justo llega en un momento difícil tanto para el teatro como para la televisión...

Muy difícil porque los teatros siguen cerrados y no sabemos hasta cuando. Yo me quedé en vísperas de estrenar una obra que había montado, incluso la alcanzamos a preestrenar y al día siguiente cerraron los teatros. Veremos si algún día la podremos presentar. Es ‘La Duda’ de John Patrick Shanley, de la cual también se hizo una película. La montamos con Rodrigo Candamil, Coraima Torres e Indira Valenzuela.

¿Y las transmisiones vía streaming?

Es una posibilidad que no descarto, pero creo que funciona bien para cierto tipo de obras. La obra que nosotros hicimos es muy seria, de comedia tiene muy poco, siendo un tema fuerte y duro, por lo que siento que vía streaming no pueden llegar a gustar. Yo creo que pronto podremos volver al teatro que es un aporte increíble a la cultura. Un encuentro distinto al que se puede tener en un cine, porque el teatro es como ir a una misa, con una comunión entre unos actores en el escenario y un público en la platea, en un intercambio profundo entre ambas partes. Es algo completamente diferente porque en el cine y la televisión el actor no recibe el estímulo del público que si se recibe en el teatro, donde el espectador vive, sufre o se divierte en lo que dura la obra, con todos los riesgos que esto implica, como el olvido de la letra o algún tropiezo.

¿Le hace falta el teatro?

El público del teatro es un público muy reducido en comparación al público del teatro o el cine, y creo que ellos como nosotros estamos tan hambrientos de volver a ir a la ceremonia que es asistir a una obra de teatro y nosotros poder hacerla.

Un reconocimiento a su larga trayectoria...

Un bello homenaje a mi carrera en la televisión, tanto como actor y director, pero también escribiendo, pues yo he escrito una que otra serie. Dirigí por mucho tiempo y actuaba, ahora actúo más y de dirección en televisión más bien poco. Me siguen llamando, lo cual agradezco profundamente.

¿En qué está ahora?

Llevamos más de mes y medio de grabaciones de una nueva telenovela de RCN, escrita por Julio Jiménez y dirigida por Rodrigo Lalinde, ya veremos cómo va funcionando esta historia, pero estoy muy contento de volver a grabaciones. Se trata de ‘La nieta elegida’ y por supuesto hago el papel del abuelo, no entiendo muy bien por qué me ponen a mí en esos papeles (risas). La abuela es Consuelo Luzardo, con quien nos conocemos de larguísima data y hemos tenido muchas oportunidades de actuar juntos, por lo que nos conocemos muy bien.