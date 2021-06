La noticia de la salida al aire de la sexta temporada de MasterChef Celebrity tomó por sorpresa a Claudia Bahamón. Durante más de un año ha sido una incertidumbre total, desde su grabación hasta su emisión.

La última semana del mes de mayo RCN había tomado la decisión de estrenar el nuevo formato de ‘¿Quién es la máscara?’, y 24 horas después, por todo el escándalo en torno a la familia de Alejandra Azcárate, quien es jurado en él, el canal decidió adelantar el estreno de este formato internacional de cocina que le ha generado muy buenos resultados.

“A principios del año pasado teníamos todo listo para empezar las grabaciones de esta sexta temporada. Dos semanas después nos dieron la noticia, el programa había sido cancelado y entramos en la cuarentena. La verdad sentí un gran dolor, moría de la tristeza porque es un formato que yo amo, que yo adoro, por lo que no saber si volveríamos a tener una temporada de MasterChef me generaba una sensación de desasosiego. Somos una familia y me encanta que se sienta. Llevamos seis temporadas desde finales de 2014 y para mí Jorge y Nico son mis hermanos mayores, mientras que Chris lleva tres años con nosotros y se volvió parte de nuestra familia con muchos hijos y mucho amor de por medio. Si no sintiéramos esa familiaridad detrás de cámara, creo que nunca se podría transmitir lo que el televidente percibe, que es esa hermandad y familiaridad, con mucha complicidad”, comentó Claudia Bahamón.

El canal dio a conocer la lista, encabezada por la actriz paisa Carla Giraldo, quien decidió estar en la cocina de Masterchef Celebrity, porque quiere aprender a cocinar platos de alta cocina para sus hijos y familia.

También estará la comediante nortesantandereana Liss Pereira, quien participa porque le gusta el formato y además le encanta cocinar. Para ella cocinar es un momento de relajación.

De Cartagena, la actriz Lorna Cepeda, quien confiesa que la pone nerviosa pensar en entrar a la cocina de MasterChef, pero como televidente siempre soñó con estar allí.

La exmodelo Catalina Maya también hace parte de la lista, junto a la actriz Endry Cardeño, quien considera su paso por la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ como una nueva aventura, porque no estará en su zona de confort.

Seguramente Marbelle le meterá mucho picante al concurso, así como Francy, una de las actuales reinas de la música popular.

Desde Santa Marta estará la actriz Viña Machado y la que promete generar altas dosis de polémica es la ex miss Universo Alicia Machado, pues muchos recuerdan su paso por ‘Gran Hermano España’ y su aventura con uno de los participantes, lo que le costó su relación sentimental y sus planes de matrimonio.

El grupo de mujeres participantes lo completa la actriz bogotana Ana María Estupiñán, quien asegura que es una oportunidad para mejorar sus técnicas en la cocina, porque considera que es una cocinera básica.