Esté alerta ante el ciberacoso

Ante cualquier amenaza, ciberacoso o ciberbullying, lo más indicado es denunciar ante las autoridades. No permita que estos casos queden impunes por vergüenza o temor.

Captar la atención o el cariño de la persona que está al otro lado del computador, tableta o dispositivo móvil, no se logra perdiendo la privacidad o suministrando fotografías o videos insinuantes, por el contrario, esto podría ser una trampa para una presa fácil de atrapar.

Las amenazas o los mensajes donde se pide que se muestre su cuerpo no son un juego, son un delito grave.

Uno de los casos más recientes se presentó en el municipio Girón, e inició con una relación virtual entre una menor de edad y un hombre de 21 años. Todo empezó como una amistad, pero con el pasar de los días el lenguaje dentro de las conversaciones virtuales fueron cambiando.

Él logró la confianza de la víctima, diciéndole cosas bonitas que la hicieron sentir bien para lograr su cometido. Luego de esto, él le empezó a pedir fotografías; primero vestida, luego con ropa interior y finalmente desnuda. En medio de su ingenuidad ella aceptó y hoy día se arrepiente de esta situación porque su enamorado virtual resulto amenazándola con publicar todo esto en redes sociales si no planeaban una cita sexual. Gracias a que la joven había escuchado por noticias y otros medios, puso la denuncia y lograron la captura de este sujeto. Aunque hay casos en que las víctimas se han quedado calladas, convirtiéndose después en un hecho irremediable y sin reparación.

Los jóvenes y adultos se pueden evitar dolores de cabeza siendo conscientes que a pesar de que las redes sociales tienen muchas cosas positivas, también tienen su lado oscuro, convirtiéndose en un espacio para delinquir, robar, abusar y hasta asesinar. No revele información personal y no agregue desconocidos a sus redes sociales.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga previene ante estas amenazas

Brigadier general Nelson Ramírez Suárez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.





Actividades a realizar

El especialista en educación individualizada, Héctor Botero, recomienda realizar los siguientes hábitos en esta temporada de vacaciones:



1 Juegos por medio de Kumon: consiste en llevar un orden de los talleres que van desarrollando cada día, esto lo pueden hacer a través de fichas para que vean los resultados de cuanto han avanzado. Ésta es una forma de estimulación para que cuando regresen a clases no pierdan el ritmo.



2 Libros de interés: Leer no tiene que ser una actividad aburrida ni obligatoria, los jóvenes pueden conocer el mundo mágico que encierran las páginas de un buen libro, esto puede ser muy divertido. No olvide que la elección del texto debe ser algo que hacen todos, los jóvenes se deben sentir felices de escoger un libro con el que se sientan cómodos. Es importante además elegir un lugar divertido para leer como un parque, éste será un espacio en el cual todos podrán compartir y a la vez se estimulará el deseo por la lectura, aprendiendo vocabulario nuevo.



3 Practicar un deporte: Elegir un deporte y practicarlo continuamente en vacaciones puede ser muy divertido, es muy importante tener en cuenta los que son más atractivos para los jóvenes como: natación, fútbol, ciclismo y voleibol. Hacer deporte fortalece la disciplina y el trabajo en equipo y permite desarrollar habilidades propias de un buen estudiante como la concentración, el equilibrio y la coordinación, además de mejorar su autoestima y canalizar la energía propia de su edad.



4 Descubrir nuevos retos: Explorar otros mundos como el de la música y el arte puede convertirse en una actividad muy estimulante. Poner las manos a trabajar y crear cosas nuevas, melodías nuevas, aprender a tocar un instrumento, pintar un cuadro, hacer pulseras, trabajar con papel, bajar las fotos del computador, imprimirlas y convertirlas en divertidos álbumes para la familia, son algunas de las actividades recomendadas para este periodo. Anímese a desarrollar su ingenio, creatividad e imaginación, ya que son elementos básicos para resolver problemas de forma asertiva.



5 Plan fuera de casa: darse la oportunidad de conocer una nueva biblioteca puede ser una buena opción, planee con sus padres o hermanos un picnic dominical o participe en charlas y actividades con amigos. Pueden ser planes divertidos que permitirán interactuar en familia, intercambiar conocimientos y afianzar vínculos personales.



6 Escriba y dibuje: arme su propia historia, contando sus metas a corto y mediano plazo por medio de escritos, dibujos y recortes, póngalos en un cuaderno y si desea a la hora de la cena o en otro espacio, compártaselo a sus padres y que ellos le den su opinión frente a sus planes.





