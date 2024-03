La calidad de una verdadera amistad

Nada más satisfactorio que tomar el celular y llamar a esa persona con la que nos sentimos nosotros mismos, con la que se puede reír, pero también llorar. Ese ser humano al que quizás no vemos todos los días, pero sabemos que contamos con su apoyo y compañía por siempre.

Compartir

Una verdadera amistad se construye a partir de los momentos vividos, de aquello que nos hace crecer como personas, como seres humanos sensatos que lo dan todo sin ningún tipo de interés, aquel que siempre está dispuesto a escuchar, ofrecer, vivir, razonar y comprender los momentos de angustia del otro.

Este lazo de simpatía no se debe desgastar o romper por las mentiras, sino, por el contrario, así como lo define la Academia Española, es el “afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato”.

Del mismo modo, aceptar a los amigos es una prueba de fuego que debe ser sobrepasada para reconocer el verdadero valor de la palabra amistad. No se debe ver su color de piel, si tiene o no tiene dinero, no importa que piense diferente a usted y, sobre todo, acéptelo o acéptela así sus gustos no compaginen con los suyos. Acá lo verdaderamente importante es su personalidad, su forma de ver el mundo y comprender lo que sucede en el entorno.

No se deje llevar por los comentarios que escucha en los pasillos o en la calle, si es necesario aclárelo directamente con esa persona para que la visión de su amigo o amiga permanezca intacta por toda la vida.

¿Cuáles son los elementos que componen una verdadera amistad?

“Para lograr que se consolide una verdadera relación de amistad, primero hay que asegurarse de que esa persona no compartirá o divulgará la información que usted le contará, por esa razón, se tiene que ser alguien confiable. Es importante contar con esa persona en cualquier momento, tener tolerancia por el otro sabiendo que todos tenemos defectos. Hay que recordar que las diferencias en algunas ocasiones alimentan la relación de amistad”.

¿Por qué debo aceptar al otro tal cual es?

“Los seres humanos somos seres sociales, por esa razón es que debemos tener claro que no todos son iguales a nosotros. En el momento en que soy aceptado, yo también acepto al otro tal cual es, esto permitirá que se consolide una amistad, porque en el instante en que encuentro a una persona que no es tolerante o compatible con mi forma de ser, lo más probable es que se vuelva una relación de compañerismo y no de amistad. Es bueno aprender a aceptar al otro, porque esto me permite afianzar las relaciones sociales, haciendo que se creen lazos de amistad y accediendo a que los seres humanos confíen los unos en los otros”.

Si sus inclinaciones sexuales son distintas ¿Qué debo hacer?

“Todo depende de los principios, paradigmas y tabúes del otro. Si la persona no tolera este tipo de cosas, lo más probable es que la relación de amistad termine porque no lo va a soportar y puede sentirse traicionado o engañado. Si los principios o valores son flexibles no hay motivo que haga que la relación se deteriore sino que, por el contrario, esto hará que la amistad se fortalezca”.

Qué aconsejar

Según una investigación en Estados Unidos, realizada por científicos de la Universidad de California, San Diego, los genes influyen en la elección de los amigos. Se descubrió que las personas que poseen un gen asociado al alcoholismo tienden a crear vínculos, y aquéllos que portan un gen responsable del metabolismo tienden a permanecer separados. Como lo explica uno de los científicos: aquellos que poseen el gen DRD2 y gustan de consumir alcohol, quizás han encontrado a la mayoría de sus amigos en un bar y eso podría explicar el vínculo genético. Por otro lado, se explicó que los genes son aquellos que pueden decidir sobre lo que nos agrada o nos desagrada de las personas que conocemos.





Mandamientos de una verdadera amistad

1 Todo lo que le cuente tiene que ser confidencial.



2 No mentir.



3 Intentar relacionarse con su entorno, aceptando a su novia o novio.



4 Reírse las veces que sea necesario.



5 Apoyar al otro.



6 No juzgarlos sin motivos.



7 Aprender a aceptar sus defectos.



8 Ser leal siempre.



9 Hacerlo caer en la cuenta de sus errores.



10 Escuchar sus problemas.