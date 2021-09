El evento busca encontrar al mejor freestyler del país.

“Encontré a los muchachos de mi barrio en un parque improvisando y eso logró llamar rápidamente mi atención. Pensaba que estaban cantando, pero cuando me acerqué a preguntar, me dijeron que nada de lo que están haciendo era preparado con anterioridad. Siento que que fue amor a primera vista”, cuenta el joven bumangués.

Nicolás Alzate comenzó a investigar todo lo relacionado con el freestyle y fue allí que conoció la convocatoria “Red Bull Batalla”.

A inicios del 2018, Alzate tomó la decisión de participar por primera vez en un evento de este tipo, es decir, en estas competencias que se realizan en los parques de Real de Minas o Floridablanca y a mediados del 2019 tuvo finalmente la oportunidad de presentarse en una “Red Bull Batalla”.

“Aunque no tenía esperanzas de clasificar por mi corto recorrido, en ese momento decidí enviar el video. Me dije: no tengo nada que perder. Y la sorpresa fue que ese año Red Bull me llamo para ser uno de los participantes en la competencia regional, en Cartagena”, cuenta.

Aunque su participación fue muy destacada, en ese entonces no clasificó a la final. Afortunadamente para él, Alzate cuenta hoy otra historia.

“Me siento orgulloso de ser parte de los 16 gallos finalistas, siento que estar ahí ya es un logro muy importante para mí, pero no conforme con eso, estoy trabajando para dar mi mejor participación y hacer el mejor papel posible y, por qué no, ganar y traerle el anhelado título de una Nacional de Red Bull Batalla a Bucaramanga”, cuenta Alzate.

Más de 1350 videos llegaron a la app para participar en Red Bull Batalla Colombia 2021. De estos, 90 fueron seleccionados y de estas 45 batallas saldrían los cupos restantes para la esperada final Nacional. El momento ha llegado.