Viajar y estudiar en el exterior es una de las mejores experiencias de vida que alguien pueda tener. Sin embargo, tener presente cada detalle del proceso es necesario para destinar cada minuto a aprender sin preocuparse en el proceso.

La agencia Blue Studies International, experta en asesoramiento para estudios en el exterior por más de 15 años y sedes en Australia, Chile, México, Colombia y Ecuador, ha recopilado ocho consejos para un viaje sin contratiempos:

1. Pasaporte y visa listos

Lo más importante a la hora de estudiar en el exterior es contar con todos los permisos necesarios del país de destino. Esto es, contar con un pasaporte válido y permiso vigente para viajar, y estudiar en el exterior.

“Si ya cuentas con uno, asegúrate de verificar que no esté vencido y que no vencerá dentro de los 6 meses posteriores a tu regreso previsto. Además, asegúrate de tener páginas en blanco en tu pasaporte si has viajado al exterior antes”, mencionó Andrea Palacios - CEO Blue Studies International.

Además del pasaporte, es posible que se necesite una visa de estudio. Todos los países tienen diferentes requisitos de visa, así que Blue Studies, cuyo 99,9 % de visas tramitadas son aceptadas, recomienda realizar los trámites con anticipación y tener en cuenta toda la información necesaria–pues los trámites pueden tomar meses- dependiendo de las regulaciones del destino que podrá encontrar en el sitio web de cada país.

2. Revisar las alertas de viaje antes de partir

Consultar el sitio web del destino para verificar si el Gobierno local ha emitido alguna advertencia o alerta de viajes, un punto que es fundamental, según Andrea Palacios.

“Muchas pólizas de seguro no cubren los viajes a países que están bajo advertencias de viaje, por lo que es importante revisar la información para tu país de origen y destino”, comentó Andrea Palacios.

El impacto del COVID-19 aún se está desarrollando y está afectando a diferentes países de todo el mundo de distintas maneras, así que Blue Studies recomienda consultar la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tanto del destino como el del país de origen para verificar trámites y pruebas necesarias antes de viajar.

3. Cuenta online y notificar a los bancos

“Si aún no tiene una cuenta bancaria en línea, definitivamente configúrela”, es otra de las recomendaciones de Blue Studies

Además, siempre es fundamental, según la agencia, informar al banco donde se tiene productos financieros, como tarjetas de crédito, que se estará en el exterior.

Esto con el fin de que movimientos en otro territorio no generen alertas de riesgo y las cuentas queden bloqueadas mientras se está fuera del país.

4. Asesorarse de expertos en estudios en el exterior

Otra clave para hacer más fluida esta experiencia es consultar con personas con experiencia real en este proceso, especialmente las agencias de estudios en el exterior, que son herramientas para despejar temores y facilitar los procesos.

Empresas como Blue Studies cuentan con expertos en educación internacional, quienes guían y acompañan todos los trámites, con una extensa experiencia en el área, además de convenios con diferentes instituciones en variedad de países.

5. ¿Viajar solo o con familia?

“Cuando realizas un plan de estudios en el exterior, contarás con diferentes factores. Entre estos, si planeas viajar solo, con pareja o con familia, según sea tu caso. Por lo general las personas viajan solas y hacen su plan de estudio en su destino favorito”, asegura Andrea Palacios

Sin embargo, hay otras opciones, como viajar con la pareja con una visa de dependiente a países que brindan esta oportunidad como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, si bien se recomienda seguir muy cuidadosamente los requisitos de esta visa.

“Para viajar con la familia, hay que tener en cuenta que cada miembro representa un costo y debe tener un objetivo en el país destino. Así que es importante que este proyecto sea evaluado y planeado”, precisó Blue Studies.

6. Sumergirse en la cultura del destino.

Tomarse un tiempo para familiarizarse mejor con el país es lo más recomendable. Al conocer, aunque sea brevemente, su cultura, historia, geografía, economía, la experiencia de estudio en el exterior se verá enriquecida.

“Habla con otras personas que hayan estado allí y busca oportunidades para ver películas y leer más sobre el país y su cultura, es lo que siempre recomendamos a nuestros estudiantes, que no han tenido problemas de adaptación a sus nuevos hogares”, puntualizó Andrea Palacios.

7. Seguros de viaje siempre

Es realmente importante, según Blue Studies, tener una póliza de seguro de salud y accidentes confiable mientras se estudia en el exterior, así como cobertura para evacuación de emergencia y repatriación.

Se debe prestar atención y considerar en el presupuesto, algunas cosas que el seguro de salud no cubre, como cobertura si el vuelo se retrasa o cancela, equipaje perdido, pertenencias personales robadas o evacuación en caso de emergencia sanitaria o desastre natural.

“Algunos seguros de viaje sí cubren estos contratiempos”, precisó Palacios.

