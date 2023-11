La incorporación de OSTU al portafolio de marcas representa un hito en la estrategia de Grupo Pash, para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores colombianos. Tras analizarlas junto a las tendencias de la industria, llegó a la conclusión de que el consumidor estaba en busca de marcas que ofrecieran prendas de buena calidad, a precios convenientes, cubriendo sus necesidades diarias de vestuario, con contenido de moda y tendencia. OSTU es una marca everyday wear, con un formato de tienda one-stop-shop, es decir, que en un mismo lugar pueden encontrar todo lo que necesitan para vestirse de pies a cabeza: desde ropa interior, prendas exteriores básicas y esenciales como blusas, camisas, jeans, pantalones casuales para la oficina, camisetas, chaquetas, ropa deportiva, hasta zapatos y accesorios para completar cada look.

“OSTU significa esenciales de moda, a buen precio y de calidad. Es un vocablo que no significa nada en específico o no traduce nada, pero que tiene detrás en su concepto al consumidor como centro y el sonido de la palabra “tú”, que para nosotros representa lo esencial: ¡las personas! OSTU implicó un proceso de construcción de marca desde cero, con el objetivo de ofrecer una experiencia que de verdad incluya a todos los colombianos y que puedan vivirla no solo en nuestras tiendas, sino en su día a día”, explica Verónica Rumié, gerente de marca de OSTU.

En el universo inclusivo, de la marca , caben todos los géneros, todas las edades, ¡¡todos!!. Puesto que ha sido diseñada para que niños, universitarios, jóvenes adultos, quienes trabajan o están en casa, puedan vestirse en su día a día, de manera acorde al momento y ocasión.