Según la Organización No Gubernamental Bullying Sin Fronteras, se estima que 7 de cada 10 niños en el mundo sufren de esta problemática, tema que ha tomado gran visibilidad los últimos años. No obstante, se siguen presentando un número de casos significativos en diferentes espacios y si no es detectado a tiempo puede generar consecuencias físicas, emocionales y conductuales en aquellos que lo padecen y en su entorno familiar.

Con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de generar un dialogo abierto y de reflexión sobre esta problemática, la marca Nosotras lidera desde hace 6 años la campaña Bullying por Loving que ha impactado a más de 75 millones de personas en América Latina con un solo objetivo: fortalecer la seguridad y confianza en los niños y niñas como principal herramienta para combatir el Bullying. Y hoy, presenta una nueva edición que enfatiza en que la construcción de la confianza y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes se construyen desde casa.

La familia es la primera retroalimentación que reciben las personas sobre sus cualidades y acciones durante sus primeros años de vida, por lo que los gestos, valores y comentarios expresados en el entorno familiar, en especial por los padres, son decisivos en la formación y fortalecimiento de la autoestima. En este sentido, el lenguaje, amor y actitudes que estos transmiten a sus hijos inciden de manera directa en el fortalecimiento de su autoestima, empoderamiento y valoración de sí mismos y de los demás.

“Con esta nueva versión buscamos empoderar a los padres sin juzgarlos, evidenciando que desde el amor y el respeto se puede construir una mejor sociedad libre de estigmas y con un mejor entendimiento entre unos y otros. Estamos seguros que esta edición tendrá resultados muy positivos, si todos replicamos estos mensajes de loving y somos parte de la solución para mitigar esta problemática que puede traer consecuencias graves para nuestros niños, niñas y adolescentes” afirma Ana Maria Correa, Jefe de Costummer Experience y Digital de Nosotras ®.

Para complementar la propuesta de valor, la marca contará en su portal online www.nosotras.com con artículos, infografías y videos sobre el tema para que las familias puedan consultar y aprender más sobre el bullying. Posteriormente, habilitará un consultorio virtual en el que, de la mano de especialistas de la salud, atenderá completamente gratis y personalizada