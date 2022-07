No hay más que pensar en los diferentes tipos de empanada, tamal o arepa que encontramos en nuestras calles. Esa es la respuesta que Oster® quiere encontrar mediante el Reto Oster Sabores de Colombia, que buscará destacar las respuestas de nuestra tradición culinaria autóctona de seis semifinalistas, y premiarlos con una bolsa total de 90 millones de pesos.

Más de un centenar de colombianos desde diferentes rincones del país, inspirados por las tradiciones y recuerdos que le traían los fogones de sus hogares, presentaron sus recetas por medio de videos en Instagram y Whatsapp. Luego de un proceso de selección con el apoyo del SENA, estos son los seis elegidos:

Tapado de viudo de capaz. Preparó: Luis Felipe Viveros Lasso (Santander de Quilichao, Cauca)

Este joven caucano lleva cocinando desde los 12 años con la ayuda de sus padres, y su primera receta fue el tapado de viudo de capaz, una versión particular de una de las preparaciones más tradicionales de pescado del interior del país, una tradición familiar de los domingos en su casa. “Mi padre siempre me inculcó que tenía que hacer las cosas lo más correctamente posible, muy organizado, y me decía que todas las cosas eran con armonía y mucha dedicación”, dice Luis Felipe.