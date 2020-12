El ‘United in Song: Celebrating The Resilence of America’, en el cual participó el cantautor colombiano Juanes, se estrenará en Nochevieja a través de PBS.

Un espectáculo en el cual participaron artistas como Jaime Barton, Joshua Bell, Renée Fleming, Josh Groban, Soloman Howard, Morgan James, con la American Pops Orchestra dirigida por Luke Frazier y la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Joann Falletta.

El especial se emitirá hoy en dos ocasiones a las ocho de la noche y 9:30 p.m. en PBS, PBS.org y la app de video de PBS.

El evento, que se grabó entre Mount Vernon, antigua residencia de George Washington, y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, estará lleno de estrellas para celebrar con fuerza incontenible la llegada del Año Nuevo.

Fue grabado en vivo en Mount Vernon frente a una pequeña audiencia bajo estrictas medidas de bioseguridad, incluido el distanciamiento social.

“La música es un lenguaje universal y tiene el poder único de unirnos. Sospecho que la mayoría de nosotros celebraremos este Año Nuevo sin poder reunirnos en persona. Llegar al 2021 con música interpretada por artistas de clase mundial nos da la oportunidad de celebrar lo que nos hace estadounidenses”, compartió el Sr. Rubenstein, coproductor ejecutivo.