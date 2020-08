Juanes presenta homenaje a Zoé con ‘Vía láctea’

Juanes presentó ‘Vía láctea’, una versión y homenaje para la reconocida agrupación mexicana Zoé.

Con la interpretación del emblemático tema, que hará parte del álbum ‘Reversiones’, el colombiano se une a artistas como Alejandro Fernández, Morat, Andrés Calamaro, Mon Laferte y Bronco, para celebrar dos décadas de música de este grupo que es uno de los mayores referentes del rock en toda Latinoamérica. “Hace unos meses me contactó el management de Zoé, para invitarme a participar, y cuando escuché la idea inmediatamente dije sí, porque es una banda muy importante para la música Latinoamérica. Diría yo ‘gracias a Dios están ellos por ahí’, es como que no está Soda Stéreo pero está Zoé por ejemplo, está Café Tacuba, son bandas muy importantes y cuando escuché varias opciones que me mandaron, ‘Vía Láctea’ me conectó más, la letra, la melodía”, comentó.

‘Vía Láctea’, en la versión de Juanes en colaboración con Sebastián Krys y Pete Thomas, tiene un ritmo cadencioso, semi-funk, al cual se suma su característico fraseo vocal lleno de sabor, con el fin de reimaginar los versos como un ejercicio de baile y sensualidad.