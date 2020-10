Karol G hace un llamado al empoderamiento y la inclusión

Karol G presenta su nuevo sencillo ‘Bichota’, un tema escrito por ella misma y su gran colaborador y productor por varios años, Ovy On The Drums. El nuevo lanzamiento es un himno poderoso que lleva un llamado al empoderamiento y a la inclusión para todos. De acuerdo con la artista colombiana, “bichota es una celebración para todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos”. Este nuevo sencillo llega tras el tema de Karol G certificado 3X platino por la RIAA, ‘Ay, DiOs Mío’ y ‘Tusa’ con Nicki Minaj, la canción latina más exitosa y escuchada durante el 2020 alrededor del mundo.

El video musical para ‘Bichota’ fue dirigido por el galardonado director, Colin Tilley (J Balvin, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Cardi B y más) y el vestuario fue manejado por Zerina Akers (Beyonce).