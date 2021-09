La artista santandereana Diana Burco, nominada por segunda vez al Latin Grammy

Dos ábumes y dos nominaciones. Ese es el talento que reconoce el mundo de la cantautora bumanguesa Diana Burco, una mujer que muestra su amor por el arte y el folclor en cada una de sus letras.

Esta vez su nuevo álbum ‘Río Abajo’ fue nominado a los Grammy Latinos en la categoría ‘Mejor Álbum Tropical Contemporáneo’, compitiendo codo a codo con la legendaria Gloria Estefan, quien también fue nominada en esta categoría.

“Me siento muy contenta con esta nueva nominación. ‘Río Abajo’ ha sido una exploración gigante a nuevos sonidos. Me di la oportunidad de acercarme a otras culturas e hice dos intercambios culturales musicales que me dieron como resultado 11 canciones con un gran viaje emocional que recorre nuestro país”, comentó emocionada Diana Burco.

En 2018 la santandereana logró lo que nunca antes una mujer colombiana había logrado: estar nominada con su primer álbum (independiente) llamado ‘Diana Burco’, en la categoría ‘Cumbia/Vallenato’. En ese entonces Diana aseguraba que “tengo que exigirme cada vez más, tengo que seguir por el camino de la verdad, de la música desde lo que siento, porque es un álbum independiente y eso me hace sentir que la música vale mucho más que cualquier otra cosa”.

Y esa exigencia dio sus frutos con esta segunda nominación. “Yo amo este álbum, fue hecho con el corazón, con valentía, con el fuego y la berraquera de una mujer santandereana y nos muestra una mezcla cultural que recorre el país de arriba a abajo. Además, tuve la oportunidad de conocer a Carmelo Torres, una persona talentosa y humilde que me enseñó desde lo personal hasta lo músical, así que me siento agradecida con las oportunidades que me ha dado la vida para explorar tantos sonidos. Pero, aún no sé si nos vaya a alcanzar la vida para terminar de vivir la música de nuestro país”, puntualizó la cantautora.

Ahora, la artista prepara la gira que iniciará en febrero por Estados Unidos de la mano de la Embajada Americana. “Quiero seguir contagiando los corazones con la música de ‘Río Abajo’ y como mujer, darnos la oportunidad de vivir esta música de la mano del acordeón, y mostrar al mundo una exploración de nuestro país a través de ‘Río Abajo’”, concluyó Diana Burco.

Otros colombianos nominados

Camilo, Juanes, Maluma, J Balvin, Carlos Vives, Diamante Eléctrico, Silvestre Dangond, Jose Gaviria, Farina, Karol G, Aterciopelados y Sebastián Yatra son algunos de los colombianos nominados.

Así mismo, dentro de los artistas independientes se encuentran Victoria Sur, Petrona Martínez, Juventino Ojito y su Son Mocaná, Chabuco, Paula Arenas, Willy García, Cantoalegre, Edmar Castañeda, Tu Rockcito, entre otros.

La queja de J Balvin

J Balvin arremetió contra los premios Grammy Latinos otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por considerar que ignoran a los artistas del género urbano en sus nominaciones.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan”, dijo Balvin en Twitter. “Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido”.

“Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) JOSE”, agregó.