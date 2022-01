María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, salió a aclarar el “chisme” de que se estaba muriendo a causa del COVID-19, y agradeció a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud.

Aunque es cierto que hace unos días la actriz anunció en redes sociales que había dado positivo al coronavirus, ahora ha salido en un video a desmentir todos los rumores sobre su condición.

“Les hago este video para que vean que estoy bien y no delicada de salud como han mencionado en algunos sitios de internet”, escribió al compartir el video en sus redes sociales.

“Quiero agradecerles a todos porque se han preocupado por mí, por mi salud y con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy muy bien. No sé de dónde salió el chisme de que me estaba yo muriendo, que estoy grave del covid”, dijo.

“Es cierto, me pegó el covid, pero es según como uno se sienta y como uno lo piense que le va a dar a uno. Si uno piensa que va a estar uno grave, le va a dar uno grave. Yo siempre he sido muy positiva, entonces estoy yo muy bien. Lo único que tengo es un poquito de gripa, no he tenido malestares, no he tenido nada. Gracias a la prensa por estar pendiente, gracias a mi familia, no se preocupen todavía tienen viejita por muchísimos años”, sostuvo.