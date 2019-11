La vida está en nuestras manos

Si tropezamos, pues no hay de otra que levantarnos y continuar el camino. Los momentos difíciles no son los finales, ellos son nuevos comienzos para aprender.

Testimonio: “Aunque me he preparado mucho para dar un paso definitivo en mi vida y emprender un gran proyecto, a veces me llegan ráfagas de incertidumbre. No me siento confiado al 100% y eso me pone a pensar. Suelo ser muy emotivo y me lleno de ansiedad. Le aclaro que soy un hombre de Dios y tengo fe. No obstante, desde su perspectiva, qué puede ser lo que me está pasando. Le agradezco que atienda mi caso”.

Respuesta: Si bien hay que abonar el terreno para que las cosas le salgan bien, no todo está escriturado en la vida.

Enfrentar ese reto del que me habla es válido y dudar también. Aun así, podrá actuar con la esperanza de hacerlo bien.

Yo diría que el meollo del asunto no radica en que no se sienta confiado; el tema es que cree que debe sentirse confiado 100% para dar ese paso definitivo. ¿Por qué no contempla un margen de error?

Nada es totalmente seguro y siempre existirá un poco de riesgo.

A mí me pasa a toda hora: hoy estoy firme con algo y mañana algo sucede y trastabillo un poco. ¿Qué le pretendo decir? Que su nivel de confianza puede fluctuar, sin que ello lo haga frenar en seco.

Es relativamente ‘normal’ sentirse así y le cuento que nadie escapa de esa situación. He tenido la oportunidad de entrevistar a gente exitosa que me ha confesado que en ciertos momentos dudó, pero finalmente sí pudo triunfar.

Debo precisarle algo: Una cosa es que sienta ‘ráfagas de desconfianza’ y otra muy distinta es que usted sea una persona insegura.

Si es esto último, ¡Mucho cuidado! Podría estar frente a un cuadro de inestabilidad, que no lo dejará estar cómodo en ninguna situación. Le correspondería, en ese caso, enfrentar sus miedos y además entender que asumir retos le ayudarán a ganar seguridad en usted mismo.

Por otro lado, sus actos pueden ser independientes de sus emociones; solo que debe aprender a manejarlas.

El tema está en pensar positivo y mirar hacia el frente.

Está comprobado que si sus sentimientos hacia algo son esperanzadores, es más probable que asuma los riesgos y les apueste a los beneficios; mientras que si sus sentimientos hacia un proyecto son negativos, será más propenso a sobrestimar los riesgos y restarles fuerza a las bondades.

Finalmente quisiera sugerirle que se conecte con Dios. A través de la oración pídale tres cosas: serenidad, claridad para actuar y poder decisivo. Después de ello, salga a devorar ese proyecto. ¡Le envío un fuerte abrazo!