Lady Noriega libra una de las batallas más duras de su vida: la cantante, exreina y actriz colombiana tuvo que ser internada en una Unidad de Cuidados Intensivos por culpa del COVID-19 .

Según informó Caracol Noticias, el virus se ha ensañado con ella hasta un punto crítico, y los médicos han decidido echar mano del último recurso para salvarla: la intubaron para asistir su respiración.

El calvario de Lady, una paisa de 50 años, comenzó el 5 de abril, cuando dio positivo por COVID-19. Apenas dos días después fue llevada a urgencias y hospitalizada en un centro médico de Medellín, donde permaneció con oxígeno y en observación.

La salud de la actriz empeoró y tuvo que ser trasladada a una UCI, especialmente por los efectos del virus en sus pulmones.

La más reciente publicación en las redes sociales de Lady fue el 8 de abril, en ella la actriz quiso dar un alentador mensaje: “Hoy he amanecido mucho mejor, no he estado en UCI, he evolucionado gracias a Dios. Quiero aclarar que mi contagio fue después del 30 de marzo en la ciudad de Medellín”, escribió queriendo acabar, al parecer, con un malentendido, pues hubo quienes aseguraron que ella contrajo COVID durante una visita a Popayán.